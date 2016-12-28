«Мы наблюдаем отдельные проявления истерики в руководстве «Ата–Мекена» — В ГКНБ ответили на заявления Текебаева
Автор: Админ . 28.12.2016 10:27
В пресс-службе ГКНБ 27 декабря прокомментировали заявления депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева(«Ата Мекен»).
«Относительно обвинений в адрес ГКНБ: мы наблюдаем отдельные проявления истерики в руководстве «Ата–Мекена».
В настоящее время идет проверка всех коррупционных проявлений по Megacom в 2010-2012 годах.
Возможно, данная работа и перспективы разоблачений и вызвали столь болезненную реакцию со стороны лидера партии «Ата Мекен», — сказали в ГКНБ.
в ходе своей пресс-конференции в Бишкеке депутат О.Текебаев сказал, что председатель Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев «слова» своего не сдержал.
Ранее, 16 ноября, А.Сегизбаев назвал фамилии трех депутатов Жогорку Кенеша по документам из Белиза. В частности, он сообщил, что к бенефициарам относятся: лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Чиркешович Текебаев, Аида Салянова Женишбековна, Алмамбет Насырканович Шыкмаматов.
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