Автор: АКИpress . 28.12.2016 10:23

Turmush - 26-летний житель Сузака лишен свободы на 15 лет за убийство своей бабушки с особой жестокостью, сообщила пресс-служба Жалал-Абадского областного суда.

По ее данным, Алишер, 1990 года рождения, 1 сентября 2016 года примерно в 17:30, находясь в нетрезвом состоянии во дворе своего дома, взял в руки веник и начал гнаться за своей бабушкой О. Т. Догнав её, он 2-3 раза ударил бабушку веником, после чего она начала убегать в сторону сада, но Алишер, догнав бабушку, ударил её палкой по голове. Когда бабушка потеряла сознание, Алишер оттащил её в сторону нарубленных дров и ударил её обрезком коряги по голове 3 раза. В результате от полученных травм О. Т. скончалась во дворе дома.

Приговором суда Сузакского района от 21 сентября 2016 года К.уулу Алишер, 1990 года рождения, со средним образованием, не работающий, семейный, имеет 1 ребенка, ранее не судимый, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 97 ч.2 п.п. 3,6 (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) УК КР и лишен свободы на 15 лет с отбыванием срока наказания в исправительной колонии усиленного режима. Не согласившись с вышеназванным приговором суда, адвокат подсудимого обратился с апелляционной жалобой в Жалал-Абадский областной суд, где указав, что К. уулу Алишер не совершал умышленного убийства, просит действия подсудимого переквалифицировать на ст. 101 (Причинение смерти по неосторожности) УК КР.Реклама Жалал-Абадский областной суд, рассмотрев уголовное дело, оставил жалобу адвоката без удовлетворения и своим приговором от 30 ноября 2016 года оставил приговор Сузакского районного суда от 21 сентября 2016 года без изменения.

Приговор Сузакского районного суда от 21 сентября 2016 года вступил в законную силу.