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26-летний житель Сузака, который до смерти избил свою бабушку веником и палкой, осужден на 15 лет
Автор: АКИpress . 28.12.2016 10:23
Turmush - 26-летний житель Сузака лишен свободы на 15 лет за убийство своей бабушки с особой жестокостью, сообщила пресс-служба Жалал-Абадского областного суда.
По ее данным, Алишер, 1990 года рождения, 1 сентября 2016 года примерно в 17:30, находясь в нетрезвом состоянии во дворе своего дома, взял в руки веник и начал гнаться за своей бабушкой О. Т. Догнав её, он 2-3 раза ударил бабушку веником, после чего она начала убегать в сторону сада, но Алишер, догнав бабушку, ударил её палкой по голове. Когда бабушка потеряла сознание, Алишер оттащил её в сторону нарубленных дров и ударил её обрезком коряги по голове 3 раза. В результате от полученных травм О. Т. скончалась во дворе дома.
Приговором суда Сузакского района от 21 сентября 2016 года К.уулу Алишер, 1990 года рождения, со средним образованием, не работающий, семейный, имеет 1 ребенка, ранее не судимый, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 97 ч.2 п.п. 3,6 (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) УК КР и лишен свободы на 15 лет с отбыванием срока наказания в исправительной колонии усиленного режима. Не согласившись с вышеназванным приговором суда, адвокат подсудимого обратился с апелляционной жалобой в Жалал-Абадский областной суд, где указав, что К. уулу Алишер не совершал умышленного убийства, просит действия подсудимого переквалифицировать на ст. 101 (Причинение смерти по неосторожности) УК КР.Реклама Жалал-Абадский областной суд, рассмотрев уголовное дело, оставил жалобу адвоката без удовлетворения и своим приговором от 30 ноября 2016 года оставил приговор Сузакского районного суда от 21 сентября 2016 года без изменения.
Приговор Сузакского районного суда от 21 сентября 2016 года вступил в законную силу.
Ранее Turmush писал, что в заключении Жалал-Абадского областного центра судебно-медицинской экспертизы говорится, что О.Турдукан 3-4 раза были нанесены удары палкой по голове. Задержанный водворен в ИВС, проводится расследование. Задержанный Алишер во время допроса сказал, что пришел в дом к своей бабушке, который располагался на холме.
«Я пришел, поменял одежду, попил чаю. Бабушка в это время была на улице. Когда я вышел на улицу, то увидел, как 4 коровы пытаются зайти на поле с травой. Это пастбищные земли. Я увидел, что бабушка хотела прогнать зашедший на территорию скот. Я взял палку и поспешил на помощь. Расстояние от меня до коров и бабушки составляло около 20-30 метров. Я кинул палку, которая случайно попала в бабушку», — говорит он.
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