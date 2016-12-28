Автор: По материалам СМИ. 28.12.2016 10:20

наше детище, которое надо беречь и дальше развивать , об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Кремля. Как сообщили в пресс-службе, в ходе встречи Владимир Путин поздравл Нурсултана Назарбаева с 25-летием независимости Казахстана.

«Под Вашим руководством Казахстан добился впечатляющих результатов. Это нас радует ещё и потому, что Казахстан – активный участник интеграционных процессов на постсоветском пространстве, и сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, благотворно отражается на всех участниках Евразийского экономического союза», — сказал Владимир Путин. В свою очередь Нурсултан Назарбаев еще раз выразил свои соболезнования главе Российской Федерации в связи с убийством посла в Турции и гибелью людей в разбившемся над Черным морем самолетом. «Это большая трагедия трогает всех нас, задевает всех нас, и переживания тоже общие. И всем близким, родственникам всех погибших высказываем глубокие соболезнования», — сказал глава Казахстана. Назарбаев также отметил, что казахско-российские отношения развиваются «нормально».

«Вопросы возникают, но на уровне правительств они решаются. Мы с Вами говорили: один из серьёзных, долгих вопросов – это вопрос «Байконура». Заместитель российского премьера был у нас, мы подробно поговорили, я ему благодарен, что он очень практически подходит к вопросам. И мы сейчас [утверждаем] новую «дорожную карту» на восемь лет, до 2025 года. Новая средняя ракета будет основной «фишкой» российско-казахстанского сотрудничества на «Байконуре» для дальнейшего использования, для всех других вопросов. Что касается ЕАЭС, Казахстан – председатель, завершаем мы плодотворно. В целом, я считаю, Таможенный кодекс согласован, готов к подписанию. Думаю, что присутствующие главы государств одобрят его, отсутствующие потом должны присоединиться, потому что ни у кого не было замечаний, всё было согласовано. Есть вопросы, касающиеся некоторых наших коллег, правительства продолжают обсуждать. Думаю, на Высшем совете нерешённые вопросы какие-то снимем. Конечно, товарооборот снижается, это связано с конъюнктурой биржевых цен на наши товары, физические объёмы остаются», — заявил Нурсултан Назарбаев.

По окончании встречи в присутствии В.Путина и Н.Назарбаева подписан Протокол о внесении изменения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур,порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года и утверждена Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур».