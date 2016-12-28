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Лукашенко самым вызывающим образом хотел продемонстрировать недовольство политикой Москвы внутри ЕАЭС, — эксперт
Автор: По материалам СМИ. 28.12.2016 10:19
Демарш Лукашенко может свидетельствовать о желании самым вызывающим образом продемонстрировать недовольство политикой Москвы в отношении дел внутри ЕАЭС, заявил «Ведомостям» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
«Демарш Лукашенко может иметь двоякое значение: может свидетельствовать о желании самым вызывающим образом продемонстрировать недовольство политикой Москвы в отношении дел внутри ЕАЭС и в отношении двусторонней политики Москвы, в том числе отказом пойти навстречу в вопросе цен на газ и других преференций как ближайшему союзнику», — говорит политолог Аркадий Дубнов. «Осадок останется. Но это уже не в первый раз — через некоторое время Москва и Минск достигнут соглашения», — предполагает эксперт. Отсутствие Лукашенко также может сказаться и на выборе нового генсека ОДКБ.
«Выбор в пользу обсуждавшегося в качестве основного варианта представителя от Армении в отсутствие Лукашенко будет не вполне легитимным», — говорит Дубнов. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно отказался от участия в работе заседания ЕАЭС, которое прошло в Санкт-Петербурге. Премьер-министр Белоруссии на встречах также не присутствовал, отмечает издание. «Думаю, что нам было бы некорректно говорить о причинах. Это должна делать пресс-служба президента Белоруссии», — сказал в ответ на вопрос «Ведомостей» об отсутствии Лукашенко пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что это не помешает работе над интеграцией, а все подписанные документы будут направлены в Минск на подпись.
Получить объяснение от офиса президента Белоруссии и МИДа республики пока не удалось. Однако белорусские СМИ передали, что в понедельник, 26 декабря в Москве, на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко резко раскритиковал ЕАЭС. «В ЕАЭС не принимается важных решений, а сам союз превращается в политический проект», — заявил белорусский чиновник. Более того, «принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и ЕАЭС, причем это делается практически регулярно», — сказал спикер нижней палаты парламента Белоруссии. Накануне заседания ЕАЭС и ОДКБ между Россией и Белоруссией вновь произошел публичный спор о ценах на поставки российского газа, который пока урегулировать не удалось.
Как отмечают «Ведомости», в Минске напряженно отреагировали и на неожиданное высказывание в СМИ бывшего директора близкого к администрации Путина Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова об истории российско-белорусских отношений и белорусском языке за несколько дней до встречи в Санкт-Петербурге. В итоге МИД Белоруссии выразил протест советнику — посланнику посольства России, а МИД России попытались снять возникшую напряженность заявлением замминистра иностранных дел России Григория Карасина».
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