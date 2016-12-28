Автор: По материалам СМИ. 28.12.2016 10:04

Орунай Мамытова, работающая гардеробщицей в Белом доме, не будет уволена, потому что за неё заступились журналисты. Об этом порталу SUPER.KG сообщили из пресс-службы Жогорку Кенеша.

Как пояснили в пресс-службе, к Мамытовой зашел ее начальник и мог поругать за оставление гардеробной без присмотра в рабочее время и пригрозить увольнением. «Орунай Мамытова не будет уволена. В настоящее время она работает на своем месте«, — сообщили из пресс-службы.

Напомним, вчера, 26 декабря, гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков написал на своей странице в Фейсбуке: «Сегодня вышел из комитета Жогорку Кенеша, решил забрать куртку, но там (в гардеробной) перешли на режим самообслуживания!»

Сама О. Мамытова пояснила ситуацию так: «Я, невзирая на холод, с утра до вечера сижу в гардеробной. Зарплата 6300 сомов. Вчера оставила табличку с надписью «Пожалуйста, зайдите и возьмите свою одежду» и отошла в туалет, а один большой человек выразил недовольство и написал об этом в интернете. Теперь составляют акт, чтобы уволить меня с работы«.

Источник — Супер