Автор: Осмонакун Ибраимов. 28.12.2016 06:41

Итак, уплывает в даль истории очередной календарный год. Год 2016-й. По восточному календарю — год Обезьяны. Кстати, когда он только начался, мы все ждали от него приключения, опасные, но несмертельные зигзаги, потому что обезьяна — колоритное существо, якобы наш дальний предок по Дарвину, который чрезмерно эмоционален и капризен по своей природе, хитер, небрежен, иногда мелочен, очень любит потакать своим обезьяным прихотям. Применительно к Кыргызстану год уходящий так и получился. Обезьяна сдалала свое обезьяное дело по полной программе — нравятся нам ее проделки или нет. Тем не менее, в стране сохранилась стабильность и это самое главное.

Начнем с экономики. Она, к сожалению, у нас и шаткая, и валкая, движения вперед давно нет, хотя кое-какие показатели все-таки есть. Как и предполагали, Таможенный союз оказался хорош только на бумаге, а на деле он получился самым что ни на есть браком поневоле или компанией второгодников, как назвала его когда-то Валерия Новодворская. Трудно было бы обвинять кого бы то ни было в том, как мы угодили в эту компанию — у нашего руководства тогда действительно не оставалось другого выбора. Оно прекрасно знало, что Россия — не Европа, что она вступает в полосу длительного кризиса. Наше руководство понимало, что нормальных фитосанитарных станций и лабораторий в Кыргызстане нет, чтобы предложить другим странам проверенный и кондиционный продукт. Поэтому страдаем и мучимся “за компанию” и, похоже, будем жить так еще долго.

Вместе с тем, хоть и болезненно, но все-таки проходим период трудной адаптации. Бизнес уже приспасабливается к новым условиям и кажется, что удастся ему управиться с данной ситуацией. Верный признак того, что это так — показатели главного оптового рынка страны “Дордоя”, признанного журналом Forbse, — детища Аскара Салымбекова. “Дордой” в уходящем году сделал безусловный успех, растомажив товары аж на 27 миллиардов сомов. Это очень серьезная и обнадеживающая цифра. Ведь если “Дордою” хорошо, то и Кыргызстану будет хорошо. Наоборот, если он начнет чихать, то страна может сильно загрипповать, потому что реэкспорт был и остается кровеносным сосудом нашей экономики.

В этом году мы узнали и грустную новость: в год Обезьяны мы вплотную приблизились к самому худшему — к дефолту, о чем неоднократно уже предупредили и Всемирный банк и МВФ. Внешний долг, который нам оставила власть Акаева, равнялся ровно 1 миллиарду 850 миллионам долларов США, причем, из них Кыргызстан обслуживал только 1 миллиард 200 миллионов как долг, а 600 миллионов хранились в Вашингтонском резервном банке под проценты и только для использования для непредвиденных, чрезвычайных нужд страны. Кстати говоря, в 2007 году, когда встала перед правительством Ф. Кулова задача войти или не войти в программу ХИПИК, вспомнили про эти 600 миллионов, которые к тому времени стали уже 800 миллионов, но как только депутаты подняли этот вопрос, Бакиев немедленно распустил парламент и с этой темы до сих пор не снято негласное табу. Непонятно, куда они пропали. Теперь наш внешний долг уверенно превысил опасный 4-х миллиардный рубеж и уже виден следующий, но роковой и позорный. Поэтому нам нужно заниматься экономикой, причем, всеми возможными средствами и мерами, а не пустопорожной политикой.

В уходящем году мы в очередной раз поменяли наш многострадальный основной закон. Как все помнят, его любил время от времени переиначивать и приспосабливать под себя Акаев, а при Бакиеве меняли ее чуть ли не ежегодно, иногда даже ежемесячно. Никто еще не посчитал, сколько раз ее, конституцию, «поправляли», «улучшали», добавляли что-то или удаляли, и что от нее, в конце концов, осталось, но старая история вновь повторилась. И на этот раз инициатива спущена была сверху, правда, там же, в верхах, из-за нее насмерть бодались и кусались Атамбаев с Текебаевым, здорово забавляя публику и умножая интриги. Потому что один из них никак не хотел лишиться неформального титула якобы “отца конституции”, а другому именно это и не давало покоя. Итог известен: референдум состоялся, хотя большинство населения отнеслось к нему более чем прохладно, что было выражено в открытом игнороровании этим большинством недавнего плебисцита. Оно и было объяснимо, потому что эти изменения никаким образом не касались жизни народа, а речь шла, если коротко, о новом дележе власти. Да, выручили студенты, солдаты, которых скопом, стройными рядами и по заранее составленным длинным спискам, прогнали, как в старые добрые времена, через чистилище ЦИКа и искомый результат буквально упал на лапы.

В уходящем году были и очевидные позитивы и промолчать об этом было бы несправедливо. Год культуры и истории, каким был объявлен 2016-й, безусловно останется в истории. И Вторые международные кочевнические игры, и Чолпон-Атинский ипподром, отремонтированная дорога от Тамчы до этого ипподрома, и та пыль, которая стояла столбом все лето на северном побережье нашей голубой ривьеры . Такая же сейчас стоит в Бишкеке, в Оше . Оба наших города меняют свой облик и достаточно быстро.

Правда и то, что что реконструкция Иссык-Кульской дороги была начата весьма деловитым и толковым премьером атамбаевского периода Темиром Сариевым, который сильно при этом рискнул, не приняв к сведению психологию нашего Белого дома, и пострадал. Его быстро сместили, чтобы его звезда не засияла ярче, чем у кое-кого после завершения этого проекта.

Говоря об уходящем годе, нельзя не отдавать должное и тому, что было широко отмечено 100-летие Великого Уркуна, самого кровавого события нашей национальной истории. Хорошо, что все мы, особенно молодые поколения, восстановили в своей памяти этот кровавый год, воздали должное праху безввинно убиенных царской карательной машиной, да и власти сделали что могли для увековечения памяти жертв Уркуна. Я очень надеюсь, что мы, выполнив свой священный долг перед памятью жертв того года, заодно стали душевно спокойнее и морально чище, ибо восстановленная историческая память — это своеобразное чистилище духа и совести, через которое мы в этом году все-таки прошли.

Удивительно, что столетний юбилей национально-освободительного восстания 1916 года совпал с 25-летием нашей государственной независимости. К сожалению, 25-летие как праздник у нас не получилось, а 31 августа запомнилось как день громкого скандала и совершенно неуместных политических разборок. О деталях и мотивах этого скандала не станем говорить, но стоило бы отметить, что это был день нашего общего позора. Алмазбек Шаршенович безусловно мог найти другое подходящее место и подходящий день, чтобы сказать то, что сказал в тот праздничный день. Нет слов, он говорил в целом правильные вещи и его обвинения в адрес своих товарищей по «революциям» не были лишены здравого смысла, но даже для правильного слова, как известно, есть свое место и время. “Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий”, — сказано в притчах Соломона.

В год Обезьяны наша внешняя политика была настолько непредсказуема, что как будто следовала характеру и привычкам именно этого капризного и непоследовательного существа. Ведь дипломатия существует для того, чтобы обезопасить экономическое и культурное развитие страны, умножить число друзей и снизить до минимума число недругов. А как у нас получилось? С Америкой мы быстро «разобрались», как известо, еще два года назад, ни с того, ни с сего спустив в мусоропровод наш базовый договор с этой страной. Но вот тот же неразборчивый и скоропалительный подход в отношении к России и Турции обернулся очень большим конфузом, если не сказать расстройством давних и стабильно дружеских отношений. Что я имею в виду?

Перечислю по порядку все, что было в этом только году. Наш президент в ноябре получил из рук Путина орден Александра Невского, что означало достаточно широкий дружественный жест со стороны России. Но через неделю мы полетели в Тбилиси и там выразили нашу твердую приверженность территориальной целостности Грузии. То есть наш лидер выступил за то, чтобы отколовшиеся от нее Южная Осетия и Абхазия вновь встали под грузинский флаг. Об этом он высказался четко и определенно на встрече с журналистами. Я уверен, что в Кремле «друга Атамбаева» как минимум не поняли. Можно только представить реакцию Кремля, если не высотки на Смоленской набережной. Ведь Грузия и Украина, отвернувшиеся от России и за это наказанные ею не какими-то деньгами и санкциями, а отколовшимися территориями, считаются чуть ли не сверкающими алмазами 17-летней президентской короны Владимира Путина. Нужно также понимать, что нынешний Кремль за то, чтобы это наказание длилось как можно дольше и до победного конца, готов противостоять кому угодно и взорвать любую бомбу, включая ядерную. Кроме того, на чаше весов все-таки наши отношения с Россией в тысячу раз перевешивают таковые с Грузией и это известно даже ребенку.

Потом было голосование в ООН по Крыму и агрессивной внешней политике России. Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Армения дружно поддержали Россию, но мы воздержались. Нужно понимать, что наше «воздержались» для Кремля то же самое, что и выступить «против». Но самое интересное, буквально на днях, подводя итоги года, Алмазбек Шаршенович высказался за то, чтобы российская авиабаза в Канте прекратила свое существование до оговоренного ранее срока. Я лично очень попытался понять логику нашего президента и совершенно искренне. Но оказалось, что как раз этой самой логики оказалось крайне мало в нашей политике в отношении России, хотя в искренности побуждений Атамбаева не приходится сомневаться. Если бы была логика, мы в самом начале не должны были официально поддержать аннексию Крыма в результате печально известного референдума, по которому в мире очень много сомнений и споров. Теперь мы взяли да поменяли свою позицию.

Примерно то же самое получается в отношении братской Турции. Наш президент сблизился с лидером этой страны Режеп Тайып Эрдоганом очень сильно, что было замечательно. Но вдруг он посоветовал ему просить прощение у Путина за сбитый российский бомбардировщик. Анкара за этот «совет» как минимум была обижена, если не оскорблена. Бишкек после этого постарался как мог сгладить возникшие шероховатости, но опять мы удивили турков своей новой непоследовательностью. На просьбу Турции разобраться с сетью учебных заведений «Себат» в Кыргызстане (потому что одной из важнейших целей «Себата» является распространение идей и взглядов Фетхулла Гулена, расколовших надвое турецкое общество и глубоко противоречащих официальной политике современной Турции) мы ответили очень грубо и резко. Получилось очень не по-братски и не дипломатично. Турция категорически не заслуживала такой резкости и такого плевка, если учесть, как она много нам помогала в разные годы и впредь готова поступать так же. Дело все в том, что мы не должны признавать как бы две Турции, но только ту, которую представляет официальная власть в Анкаре. Ведь мы же официально признаем только один Китай, а не два Китая, имея в виду отколовшийся от него когда-то Тайвань.

О том, как мы не ценим дружбу с Турцией и легкомысленно с ней обращаемся, свидетельствует и то, что наш парламент до сих пор не ратифицировал межгосударственный договор по Кыргызско-Турецкому Манасскому университету, который является самой крупной и самой ценной инвестицией братской Турции в Кыргызстан. Почему самая ценная? Потому что это инвестиция в наш человеческий капитал, в образование и науку. К сожалению, наша власть не защитила КТМУ даже тогда, когда, плюя на документы с гербовой печатью и межгосударственную договоренность, средь бела дня почти рейдерски отняли у него большую часть университетского здания на проспекте Мира. Но и сейчас было бы не поздно вернуть эту часть университету и создать нормальные условия для учебного процесса.

Таким образом, год получился в целом весьма нескучным, если иметь в виду скандалы, всевозможные разборки. Год получился также достаточно непродуктивным и пустым, если иметь в виду очень громкие заявления на самом высшем уровне, которые так и остались заявлениями и сотрясениями воздуха. Как обычно, мы никогда не доводим дело до конца; что говорим утром, то вечером забываем. Поэтому политическим героем года стал Омурбек Текебаев, который собрал все лавры и заработал самые немыслимые для публичного политика очки.

Однако, мне бы хотелось предостеречь всех политиков, в том числе и журналистов, в связи с этой самой публичностью. Так, Текебаев в прямом эфире усомнился, грозя пальцем, в мужской чести Атамбаева, говоря: «Атамбаев, если ты мужик, то…» Не хочется повторять ту реплику, выброшенную в традиционной горячности Омурбека Чиркешевича, но полагаю, что в отношении главы государства такой выпад в любом случае был соврешенно неуместен. Это было, как минимум крайне вульгарно и совершенно неэтично. Все-таки мы должны научиться не выходить за пределы культуры в спорах и дебатах и уважать свои государственные институты, символы и уйти, наконец, от колхозной своей психологии и не уподобляться базарным хулиганам, для которых всякая вульгарность есть проявление истинного мужского достоинства.

Мы должны ценить то, что Атамбаев твердо намерен оставить свой пост по истечению конституционного срока и собирается не проводить, по его словам, «операцию преемник». Это самое лучшее и ценное, что мы когда-либо услышали из его уст. Если он это сделает, это будет поступком историческим.

Вместе с тем, критически важно то, чтобы предвыборный процесс не пошел стихийно. Известно, что у нас каждый второй мнит себя президентом страны. Желающих будет как минимум десятки, хотя реальных претендентов, как считает экспертное общество, не больше десяти. А достойных, то есть честных, чистых на руку политиков, способных реально объединить страну и вести ее дальше, того меньше. Поэтому мне представляется, что наступает как раз то время, когда Алмазбек Шаршенович должен выслушать мнение нашей элиты, думающей части общества, которое устало от власти жуликов и обманщиков и которое не хочет ошибиться и на этот раз с выбором лидера. Если он это сделает, то проявит настоящую мудрость.

Итак, уходит от нас год Обезьяны и приближается год Петуха. По традиции, наступление периода правления Петуха знаменует собой приход осени, время сбора плодов, подведения итогов. Говорят, что Петух – объединяющий знак. Под его крылом усиливаются семейные и социальные связи. Это время обращения к писаным и неписаным законам общества, реставрации и нового выстраивания правил совместного бытия.

Дай-то бог. Действительно пора подводить итоги и открывать новую, более разумную и плодотворную страницу нашей истории. Для этого у нас есть все возможности: и горькие уроки прошлого, и поучительный опыт настоящего, и наши твердые надежды на будущее.

Осмонакун Ибраимов