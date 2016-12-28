Автор: Админ . 28.12.2016 06:38

Автор — Алтынбек Адылов

Сегодня кыргызскую школу трудно назвать светочем знаний. Родители посылают туда своих детей, чтобы они научились только писать и считать, а учиться размышлять о смысле жизни, видимо, придется на практике. Учителя давно махнули на дисциплину и словно отрабатывают барский оброк.

Настоящих учителей, сеющих разумное, доброе, вечное, в общеобразовательных учреждениях почти не осталось. Работать за гроши профессионалы не хотят, многие из них давно находятся на заработках, а их места занимают вчерашние выпускники ВУЗов, колледжей и даже школ.

В прошлом году свыше 70 тысяч педагогов приняли участие в акции протеста с требованием повысить им заработную плату. По данным Федерации профсоюзов, за два последних учебных года отток педагогических работников из системы образования составил 1095 человек. Как было отмечено, в основном, это связано с отсутствием достойной оплаты труда работников образовательного сектора.

А ведь чиновники всегда говорили, что образование в Кыргызстане имеет приоритетное направление в развитии страны. «Ни в одной стране мира столько денег на образование из госбюджета не выделяется, как в Кыргызстане», — заявил как-то президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Конечно же, опять прихвастнул. На деле же на одного ученика выделяется 68 долларов (в соседнем Казахстане — 225 долларов США). Да и зарплата у кыргызских учителей оставляет желать лучшего — от 4 до 6 тысяч сомов, в ВУЗах — 5-6 тысяч сомов. Это примерно в 10 раз меньше, чем у коллег из России, и в 8, чем у казахских педагогов. А если учесть, что обычно человек работает не больше, чем ему платят, то говорить о качественном образовании в Кыргызстане может или очень наивный и недалекий человек, или президент.

Проблемы школьного образования в профильном министерстве признают. Там даже обещали еще в 2015 году «поддержку в развитии учительского корпуса, что позволит стать чуть ближе к качественным результатам в достижениях учащихся». «Система образования напрямую зависит от качества преподавательского состава. Мы хотим прийти к тому, чтобы постепенно в профессию начали приходить лучшие выпускники», -отметили в пресс-службе Минобразования и науки.

Ну, а пока школы выпускают безграмотных детей, которые не могут решить элементарную задачу с двумя неизвестными и написать диктант без ошибок в каждом слове. Родители бьют тревогу. Многие ошибки порождают сами учителя. Нередки случаи, когда дети, сдав тетради с домашним заданием, получают их обратно с неверными исправлениями и, естественно, заниженными оценками за так называемые «ошибки».

Эхо подобного образования уже сыграло свою злую шутку. Например, чтобы обеспечить набор студентов, и дать возможность им пройти пороговый балл по основному тесту для абитуриентов, поступающих на грантовое обучение по педагогическим и гуманитарным направлениям подготовки в ВУЗы, снизили показатели со ПО до 95 баллов. Комиссиям разрешили допускать к конкурсу на бюджетные места даже абитуриентов, не сдававших предметные тесты.

Скептики говорят, что пока государство экономит на образовании, арабские шейхи вовсю строят в стране мечети. Глядишь, через несколько лет кыргызстанцы вынуждены будут получать начальное образование в медресе, построенных арабскими «благодетелями».

Здесь уместен вопрос: кто больше озабочен просвещением (в своем духе, разумеется!) — власти Кыргызстана или зарубежные «благодетели»?

Думается, ответ очевиден. Причем не стоит думать, что тем же арабам некуда девать свои миллионы нефтедолларов. Как бы ни так. Тамошние проповедники преследуют вполне очевидную цель — готовить своих приверженцев смолоду, а потом делать из них пушечное мясо в конфликтах.

Вместо того чтобы действительно, обратить внимание на состояние системы образования в стране, депутаты предлагают сажать в тюрьму директоров школ, запрещающих школьницам носить хиджаб. Но, стоит надеяться, что чиновники также понимают, что от того каким они воспитают подрастающее поколение, зависит и будущее Кыргызстана.

В министерстве образования уже сказали, что нужен комплексный подход. Кроме повышения зарплаты, необходимо повысить статус учителя. Тут мы должны работать вместе с органами местной власти. Зачастую мы отправляем молодых преподавателей в регионы, а они возвращаются, не отрабатывая, жить негде. Если не жилье, органы местной власти должны хотя бы землю предоставлять по закону. Но нормы, которые прописаны в законодательстве, не исполняются… И, кроме того, необходим качественный отбор людей в эту профессию. Набор на педагогические факультеты должен быть более жестким. Мы не можем брать в профессию вчерашних двоечников и неудачников, поскольку такой учитель не может дать больше того, что у него есть…

Но пока это слова. Да и кыргызстанцам не раз приходилось сталкиваться с тем, что даже у президента слова резко расходятся с делом. И если опять образование, «приоритетное направление развития страны», забуксует, то нет гарантии, что вчерашние школьники в будущем станут депутатами, и не дай Бог им придется ставить запятую в резолюции, как в известной сказке — «казнить нельзя помиловать». От этой запятой может зависеть судьба целой страны.