Автор: Перевод с кыргызского . 28.12.2016 06:37

Уходящий 2016 год был тяжелым для кыргызской экономики, к чему мы стали привыкать. Проще говоря, бюджет за текущий год не был выполнен так, как планировалось, экономика висела на волоске. Если перейти на язык экономики, то за десять месяцев текущего года объем ВВП составил 402 млрд сомов, точнее рост ВВП по итогам десяти месяцев составил 3,2% по сравнению с прошлым годом. Этот рост, по данным Национального статистического комитета, обеспечили промышленная отрасль, строительство и сфера услуг. А по сообщению экспертов Международного валютного фонда рост ВВП в Кыргызстане еле достиг 2,2%, этот показатель не сильно отличается от показателя за прошлый год. По данным, указанным на сайте Национального статистического комитета, в течение года доходы горнодобывающей отрасли достигли178,3 млрд сомов, а рост составил 2,7%. Разработка ценных металлов выросла на 2,6%, добыча руд металла на 2,3%, производство нефтепродуктов на 31,5% и производство продуктов питания на 13,8%.

В то же время показатели текстильной промышленности и сферы изготовления строительных материалов снизились на 4,7% по сравнению с прошлым годом, общая стоимость изготовленной продукции составила 135 млрд сомов.

Золотые концентраты вывозились из страны

Стало известно, что в этом году из Кыргызстана вывозились огромные партии золотых концентратов. Если в прошлом году вывезли 9,9 тысяч тонн золотосодержащего концентрата, то в этом году вывезли 10,1 тысяч тонн. Нашими законами это не запрещено, поэтому в этом году стало известно, что несколько компаний получили лицензию на вывоз золотосодержащего концентрата в Китайскую Народную Республику. Другими словами, в данное время компании «Кыргызалтын», «Алтынкен», «Кайди», «Фул голд майнинг», «Казахмыс Голд», «Куранды девелопмент» имеют право вывозить руду за границу.

Конечно, это печальная картина. Специалисты из правительства поговаривают, что если запретят вывозить золотосодержащие концентраты за границу, то не будет иностранных инвесторов, заинтересованных в добыче золота. А глава предприятия «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков заявил: «Мы надеемся, что в ближайшие три года будет остановлена практика вывоза золотосодержащего концентрата за границу. В данное время мы планируем вместе с турецкими инвесторами построить завод по извлечению ценных металлов из руды. Если это дело будет доведено до конца, то все горнодобывающие предприятия будут перерабатывать руду на этом заводе, а вывоз концентратов из страны прекратится».

Независимые эксперты отмечают, что вместе с вывозимыми за границу концентратами из страны уплывают огромные суммы денег, что здесь работает коррупционная схема. По их словам, если запретить вывоз концентратов, то золотодобывающие компании будут вынуждены построить на территории республики завод общими усилиями. Министерство экономики считает, что в данное время единственно действенной мерой может быть введение экспортной пошлины за вывоз концентратов. Но правительство пока не сообщило — поддержит ли эту инициативу или нет.

Беспокоящий внешний долг

Стало известно, что в 2016 году объем внешнего долга Кыргызстана достиг 4 млрд долларов США, в связи с чем народ забеспокоился. Судя по сообщению Министерства финансов, в данное время объем внешнего государственного долга составляет 3 млрд 764 млн долларов США. Это означает, что за последние шесть лет сумма внешнего долга выросла на 1 млрд долларов. В конце 2010 года объем внешнего долга составлял 2 млрд 602 млн долларов США. Судя по сообщению правительства, такое увеличение внешнего долга связано с восстановлением городов Оша и Джалал-Абада, с протяжкой линии электропередач Датка-Кемин, со строительством альтернативной дороги Север-Юг.

В то же время международные финансовые организации указывают на реальную картину, мол, объем внешнего долга достиг почти 70% от объема ВВП, в мировой экономической практике это означает дефолт. Но представители нашей власти утверждают, что объем внешнего долга составляет 50% от объема ВВП, что нет у нас экономического кризиса, что не нужно бояться брать в долг.

Следует еще рассказать о том, куда направляются эти внешние кредиты. С международными организациями и правительствами различных стран было составлено более 1670 финансовых соглашений на крупные суммы, 24% поступающих денежных средств направляются в энергетику, 24-28% — на дороги и инфраструктуру, 20% — на сельское хозяйство и ирригацию. Были случаи, когда кредиты брались для покрытия дефицита бюджета.

В данное время основным кредитором Кыргызстана является Китай — 1,336 млрд долларов. России мы должны 300 млн, Японии — 243 млн, Германии — 100 млн, Турции — 97 млн, Южной Корее — 14 млн, Кувейту — 8 млн, Саудовской Аравии — 7 млн, ОАЭ — 6 млн, Франции — 4 млн, Дании — 3 млн. Что касается финансовых организаций, то Всемирному банку мы должны 1 млрд 11 млн долларов США, Азиатскому банку развития — 969 млн долларов, Международному валютному фонду — 494 млн долларов…

Источник — Фабула, перевод Gezitter