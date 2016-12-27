Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 20:23

Авигдор Либерман считает, что выезд евреев станет адекватным ответом на проведение международной конференции по миру на Ближнем Востоке.

Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев переезжать из Франции на историческую родину. Такие призывы, вероятно, связаны с международной конференцией по миру на Ближнем Востоке, которая должна состояться во Франции 15 января следующего года. В Тель-Авиве заявили, что будут участвовать в мероприятии, которое считают «трибуналом против государства Израиль». Выезд евреев из Франции там считают «единственным ответом на этот заговор».

- Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: «Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль».

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, признающую незаконным строительство израильских поселений на палестинских территориях. Израиль заявил, что выполнять это решение не собирается.

Кстати, сам Либерман — уроженец СССР. Он родился в Кишиневе и вместе с семьей переехал в Израиль в возрасте 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Израиле скончался последний защитник Брестской крепости. Уроженец Белоруссии Борис Файерштейн уехал на историческую родину в 90-е.