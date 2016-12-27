Уходящая команда Обамы подкладывает мину будущей администрации Трампа, — Захарова

Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 20:22

Дипломат считает, что нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на нашу страну можно давить, антироссийский курс завел в полный тупик.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила сегодня, 27 декабря, что, по мнению Москвы, нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки во главе с Бараком Обамой старается всячески осложнить избранному президенту Дональду Трампу ведение дел на международной арене.

В ее комментарии по поводу подписанного Обамой 23 декабря закона о расходах на оборону США в 2017 году говорится, что данный закон, «как и аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении».

- В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, — отмечается в комментарии на официальном сайте внешнеполитического ведомства. — В том числе — параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас — навязать свой порочный антироссийский курс.

По мнению Захаровой, «нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на Россию можно давить, он (курс) завел в полный тупик.

- Надеемся, что те, кто придет на смену, будут мудрее, — выразила она надежду. — Вместо того, чтобы упрекать нас в «несоблюдении» Минских соглашений, стороной которых мы вообще не являемся, Вашингтону следовало бы, наконец, заставить выполнять их своих киевских клиентов, явно не заинтересованных в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

 

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 26 декабря по 1 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4160
    Евро72.5224
    Российский рубль1.1407
    Казахский тенге0.2115

     

     