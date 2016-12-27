Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 20:22

Дипломат считает, что нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на нашу страну можно давить, антироссийский курс завел в полный тупик.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила сегодня, 27 декабря, что, по мнению Москвы, нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки во главе с Бараком Обамой старается всячески осложнить избранному президенту Дональду Трампу ведение дел на международной арене.

В ее комментарии по поводу подписанного Обамой 23 декабря закона о расходах на оборону США в 2017 году говорится, что данный закон, «как и аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении».

- В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, — отмечается в комментарии на официальном сайте внешнеполитического ведомства. — В том числе — параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас — навязать свой порочный антироссийский курс.

По мнению Захаровой, «нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на Россию можно давить, он (курс) завел в полный тупик.

- Надеемся, что те, кто придет на смену, будут мудрее, — выразила она надежду. — Вместо того, чтобы упрекать нас в «несоблюдении» Минских соглашений, стороной которых мы вообще не являемся, Вашингтону следовало бы, наконец, заставить выполнять их своих киевских клиентов, явно не заинтересованных в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.