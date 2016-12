Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 20:20

По слова Ричарда Ширреффа, Москва способна поставить всю планету перед угрозой ядерной войны.

Бывший заместитель Верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф опубликовал сегодня, 27 декабря, книгу «2017: Война с Россией. Срочное предупреждение». В ней он допускает, что Российской Федерации вполне по силам за считанные дни захватить часть Украины и балтийские страны.

Ширрефф описал возможный сценарий Третьей мировой войны, которую может развязать агрессор — наша страна. Он уверен в своих пророчествах, акцентируя внимание общественности на своем многолетнем военном опыте и прекрасной осведомленности.

- Это не выдумка, — пишет генерал в предисловии. — Это пророчество на основе фактов, очень тесно смоделированное по примеру того, что я знаю, основываясь на моем положении как военного инсайдера на высшем и наиболее информированном уровне.

61-летний Ширрефф, имеющий титул сэра, считает, что Организация Североатлантического договора и РФ близки к войне, и первая может быть неготовой к эффективному реагированию на молниеносные действия восточной соседки. В результате чего, например, Украина останется один на один с «оккупантом».

После захвата оной Россия будет продвигаться дальше на запад и оккупирует территории прибалтийских государств. Таким образом, Москва поставит весь мир перед угрозой ядерной войны.

Если чуть подробнее, то книга начинается с вторжения РФ на Украину. Ее армия мчится к западу от Донецкой и Луганской областей. Это завоевание занимает всего три дня и приносит половину Украины. Но при этом оно, поскольку Украина не является членом НАТО, не вызывает никакого ответа со стороны военно-политического альянса.

Однако уже через несколько часов, в то время как в НАТО всё еще продолжают спорить о том, кто именно виновен за «отдачу» Украины, Россия движется дальше — в направлении стран Балтии, которые членами Организации Североатлантического договора как раз-таки являются…

Журналист The New York Review of Books Роберт Коттрелл отмечает, что книга написана в духе популярного боевика, и в ней много выдумки.

- Хотелось бы сказать, что «2017» — это сенсационная чепуха, — написал он. — Но всё же я считаю первую половину книги, включая успешное вторжение России, вполне реалистичной. Уверен, что и сами россияне тоже так думают.

Ширрефф был заместителем Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, вторым по рангу военнослужащим этой организации с 2011 по 2014 годы. Ранее он являлся командиром Объединенного корпуса быстрого реагирования альянса.