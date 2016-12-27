Таалайбек Джумадылов готов доказать несостоятельность главы ГРС Тайырбека Сарпашева

Автор: Админ . 27.12.2016 18:26

«Предлагаю на любой площадке, будь то в правительстве или в парламенте, раскрыть несостоятельность руководства Государственной регистрационной службы (ГРС) в лице Тайырбека Сарпашева, предоставив все факты и доказательства», — сообщил СМИ глава ОсОО «Интел Линкс» Таалайбек Джумадылов, прокомментировав заявление пресс-службы ведомства.

 Напомним, сегодня депутаты отклонили законопроект «О национальных паспортах, удостоверяющих личность», предполагающий также введение биометрических документов, а председатель комитета и депутат от фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев назвал деятельность ГРС по замене паспортов бизнесом.

Позже в пресс-службе ГРС заявили, что «выдачу паспортов в голый бизнес превратила именно частная компания «Интел-Линкс», о которой депутат хорошо проинформирован».

В свою очередь глава ОсОО «Интел Линкс» Таалайбек Джумадылов назвал заявление пресс-службы неуклюжей и бестолковой попыткой ГРС прикрыть свою полную профессиональную непригодность.

«Разъяснение пресс-службы подтверждает несостоятельность руководства ГРС квалифицированно и доходчиво объяснить законодателям важность и необходимость внедрения документов нового поколения. Они, как говорят, пытаются свалить с больной головы на здоровую. Чтобы не быть голословным, обращаю внимание на пятнадцатикратное повышение руководством ГРС стоимости услуг по изготовлению паспорта гражданина КР», — добавил он.

Таалайбек Джумадылов подчеркнул, что готов на любой площадке доказать несостоятельность руководящего состава ГРС.

Один комментарий на “Таалайбек Джумадылов готов доказать несостоятельность главы ГРС Тайырбека Сарпашева”

  1. Achtung:
    27.12.2016 в 19:41

    Я готов доказать не состоятельнось всей власти!Стоим в пробке на пр.Чу,гаишников и в помине нет!Разрулить ситуацию,пытаются простые граждане,выполняя как могут функции власти.Власть,АУУУУ!!!!!!!!!!

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