Таалайбек Джумадылов готов доказать несостоятельность главы ГРС Тайырбека Сарпашева

«Предлагаю на любой площадке, будь то в правительстве или в парламенте, раскрыть несостоятельность руководства Государственной регистрационной службы (ГРС) в лице Тайырбека Сарпашева, предоставив все факты и доказательства», — сообщил СМИ глава ОсОО «Интел Линкс» Таалайбек Джумадылов, прокомментировав заявление пресс-службы ведомства.
Позже в пресс-службе ГРС заявили, что «выдачу паспортов в голый бизнес превратила именно частная компания «Интел-Линкс», о которой депутат хорошо проинформирован».
В свою очередь глава ОсОО «Интел Линкс» Таалайбек Джумадылов назвал заявление пресс-службы неуклюжей и бестолковой попыткой ГРС прикрыть свою полную профессиональную непригодность.
«Разъяснение пресс-службы подтверждает несостоятельность руководства ГРС квалифицированно и доходчиво объяснить законодателям важность и необходимость внедрения документов нового поколения. Они, как говорят, пытаются свалить с больной головы на здоровую. Чтобы не быть голословным, обращаю внимание на пятнадцатикратное повышение руководством ГРС стоимости услуг по изготовлению паспорта гражданина КР», — добавил он.
Таалайбек Джумадылов подчеркнул, что готов на любой площадке доказать несостоятельность руководящего состава ГРС.
Я готов доказать не состоятельнось всей власти!Стоим в пробке на пр.Чу,гаишников и в помине нет!Разрулить ситуацию,пытаются простые граждане,выполняя как могут функции власти.Власть,АУУУУ!!!!!!!!!!