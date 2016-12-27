Жителя Ала-Букинского района задержали незаконной эксгумации тела односельчанки
Автор: Админ . 27.12.2016 18:25
История с трижды перезахороненной из-за веры жительницы Ала-Букинского района Джалал-Абадской области получила продолжение. Накануне оперативники задержали парня, выкопавшего ее тело.
История произошла в октябре. Женщину, придерживавшуюся при жизни христианства баптистского толка, перезахоронили
трижды. Сначала ее похоронили на мусульманском кладбище, потом – на христианском. Где женщину похоронили третий раз – неизвестно.
По факту незаконной эксгумации тела кыргызстанки возбудили уголовное дело.
Накануне в Ленинском районе столицы около развлекательного центра задержали 21-летнего уроженца Джалал-Абадской области. По версии милиционеров, именно он непосредственно участвовал в инциденте.
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