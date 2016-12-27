В Кыргызстане суды предпочитают наказывать за коррупцию, не лишая свободы

Автор: Админ . 27.12.2016 18:23

Для должностных лиц, обвиняемых в коррупции, судебные органы избирают в основном виды наказания, не связанные с лишением свободы, а большую часть виновных вообще не наказывают. Эта информация была озвучена на Координационном совещании правоохранительных, фискальных и других госорганов КР по вопросам противодействия коррупции, которое прошло сегодня в Бишкеке.

 По данным отдела информации Генеральной прокуратуры, рассмотрены вопросы о карательной практике по уголовным делам о коррупции за 2013-2015 годы, состоянии исполнения требований земельного законодательства госорганами и МСУ, выполнении рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с коррупцией.

По информации надзорного органа, нарушения земельного законодательства приобретают системный характер. Повсеместно допускаются нарушения порядка предоставления земель, проведения конкурсов и аукционов, а также в вопросах их трансформации и целевом использовании.

За 2015 год и 9 месяцев 2016-го выявлено 3 тысячи 311 нарушений земельного законодательства.

Внесено 3 тысячи 286 актов прокурорского реагирования. К различным видам ответственности привлечены 518 должностных лиц. По совершенным преступлениям в сфере земельных правоотношений возбуждено 159 уголовных дел.

  • Удалось возвратить в муниципальную (государственную) собственность более 390 гектаров земельных участков.

В 2006 году для Кыргызстана было выставлено 36 рекомендаций ОЭСР, по итогам 2012-го осталось 32, а в 2015-м их количество сократилось до 25, отмечает ведомство.

В сентябре этого года состоялось очередное заседание ОЭСР, где Кыргызстан представил промежуточный отчет. Из данных 25 рекомендаций отмечен прогресс по 14.

Один комментарий на “В Кыргызстане суды предпочитают наказывать за коррупцию, не лишая свободы”

  1. Шадыбек Шарабидин уулу:
    27.12.2016 в 19:59

    Глава Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Кара-Суйского района Капаров Шарабидин за крупные взятки продает земельные участки. но никто его не привлекает к уголовной отввтственности. Видимо власти нужны такие хапуги и коррупционеры

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