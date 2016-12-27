Нацбанк Кыргызстана не будет в угоду МВФ нарушать Конституцию

Автор: Админ . 27.12.2016 18:22

Национальный банк Кыргызстана не собирается по рекомендациям МВФ ставить закон «О Нацбанке, банках и банковской деятельности» в противовес Конституции. Об этом сегодня заявил журналистам председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

Отметим, что в своем заявлении после завершения третьего обзора экономики Кыргызстана Международный валютный фонд указал на некоторые недочеты.

В целом финансовый институт посчитал, что в законе «О Национальном банке, банках и банковской деятельности» содержатся некоторые положительные изменения. Однако в МВФ уверены, что «отказ парламента от ключевых положений и недавнее внесение изменений ослабляют этот закон».

В Национальном банке мнение МВФ услышали, но снова перекраивать закон не собираются. Председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов отметил, что это всего лишь рекомендация. А Нацбанк и правительство сами определяют, какие изменения необходимы, и продвигают их в Жогорку Кенеш.

«Основным вопросом со стороны МВФ было, чтобы решения Национального банка не могли быть оспорены судом. Но эту инициативу не поддержали в парламенте, и, соответственно, принято решение оставить как есть. В соответствии с Конституцией каждому гражданину дается право оспорить решения в суде. В других случаях замечаний не было», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

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