Таможенного кодекса ЕАЭС нет альтернативы, несмотря на замечания Киргизии, — Песков
Автор: Админ . 27.12.2016 16:50
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нет альтернативы, он вступит в силу, заявил заместитель Руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Ведомости». Кыргызстан подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, остался 1 вопрос, — председатель коллегии ЕЭК Т.Саркисян Песков подтвердил наличие «некоторых замечаний» со стороны Киргизии – в основном это связано с областью фитосанитарных норм. «По Киргизии ситуация будет дорабатываться, – добавил Песков. – Это абсолютно нормальная ситуация, кодекс жизнеспособен, никаких альтернатив ему нет, и рано или поздно он вступит в силу».
Кодекс согласовывали на уровне коллегии, этот документ – «тот стакан, который, скорее, полон, чем полупустой», сказал Песков, отметив, что подразумевается, что Киргизия и Белоруссия его подпишут. Накануне Кыргызстан не подписал заявление по развитию торговли в ЕАЭС. Под этими документами стоят только подписи президентов России, Казахстана и Армении. Кроме того, документ не подписан и Белоруссией: Александр Лукашенко в Санкт-Петербург не приехал.
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