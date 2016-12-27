Парламент Кыргызстана предлагает ликвидировать лишние ведомства

Автор: Админ . 27.12.2016 16:39

Депутаты Жогорку Кенеша рекомендуют Министерству юстиции рассмотреть возможность ликвидации Государственной кадровой службы и института статс-секретарей. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил Азамат Арапбаев.

 По его словам, за пять лет в Кыргызстане принято более 1,6 тысячи различных законов. Однако он уверен, что Министерство юстиции должно заниматься не только этим, но и анализом эффективности работы министерств и ведомств.

«Надо обратить внимание на упразднение ненужных ведомств. Например, Госкадровая служба и институт статс-секретарей. Зачем они? Как брали на работу неквалифицированных сотрудников, так и берут. Еще хуже стало», — считает парламентарий.

Нардеп Акылбек Жапаров отметил, что правительство нарушает правила принятия законов. По существующему порядку после принятия закона кабмин должен привести свои подзаконные акты в соответствие, но не делает этого.

«Правительство является инициатором большинства законов, но не выполняет правила. Да и депутаты не сильно и не всегда утруждаются. Это приводит к тому, что у нас много противоречащих друг другу и неработающих законов. План законопроектных работ не согласуется с парламентом, не учитываются сроки его работы. Парламент работает с 1 сентября по 1 июля, а план законопроектных работ принимается на год», — отметил Акылбек Жапаров.

Один комментарий на “Парламент Кыргызстана предлагает ликвидировать лишние ведомства”

  1. RE:
    27.12.2016 в 17:28

    Не секрет что хуже становится из-за депутатов. которые только и заняты трудоустройством родственников и защитой бизнеса. Себя сократите. А так вам и кадровая, и статс и все остальные мешают. Вы даже госнаграды по фракциям делите. тьфу позороники….

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