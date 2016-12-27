По словам людей, стоящих в очереди, это связано с недостаточным количеством банкоматов, недостаточным объемом денежных средств в них. В добавок, как рассказывают люди, стоящие в очередях, некоторые снимают наличность сразу с нескольких банковских карт, при том, что в одном банкомате, как правило хватает денег, чтобы снять деньги только с 10 карт. В результате, следующие 30-40 человек лишаются возможности обналичить средства и должны дожидаться, когда загрузят следующую партию денег.

Наблюдатель из Ашхабада Аманмурад Бугаев недавно тоже стал свидетелем ситуации, когда люди, снимающие деньги сразу с нескольких карт, вызвали недовольство в людей, стоящих в очереди у банкомата.

Последние 4 года заработная плата служащих госучреждений и работников бюджетной сферы не выдаётся в наличной форме, а перечисляется на банковские карта, прикреплённые на счета. О наличии средств на своих банковских картах, люди могут узнать только при помощи банкоматов. Кроме того, деньги со счетов можно снять только через банкоматы. Банковские карты как способ оплаты в Туркменистане практически невозможен. Также, в данный моментсуществует ограничение для обналички в 1000 манат за один раз.

Несмотря на трудности, связанные с обналичиванием доходов бюджетников, в руководстве страны рассматривают возможность перехода не безналичную выплату пенсий, пособий инвалидам и детских пособий.