А иностранцам, ликующим на крови — запретить въезд в Россию
Как не плачут
на работе врачи реанимаций, так и журналисты не плачут, читая информационные
сводки. Но крушение самолета Ту-154, летевшего в Сирию, отменило негласный
запрет на слезы.
Тем страшнее было читать ужасные комментарии нелюдей, в
том числе россиян которые злорадствовали по поводу трагедии. Похоже, в стране
пора вводить «закон Глинки-Халилова» и лишать радующихся крови гражданства
России.
И беспомощно, по-детски, один за другим замелькали вопросы:
«Почему?», «За что?».
Катастрофа унесла жизни 92 человек: среди них, в
том числе, 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 сотрудников СМИ, 8 членов
экипажа.
Погибла глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка,
которая везла медикаменты для университетского госпиталя — любимая буквально
всеми россиянами Доктор Лиза, в глазах каждого являющаяся символом искренности и
бескорыстия.
Не стало одного из лучших музыкантов мира, выдающегося
композитора, директора и художественного руководитель Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова — Валерия Халилова, а
вместе с ним смерть унесла огромную часть его коллектива.
Все эти люди
летели в зону чужих военных действий по зову сердца, летели с открытой душой, с
миром и острым желанием помочь. Сопровождали гуманитарный груз, хотели принести
радость и отдохновение. И навсегда остались в небе над Сочи.
Но для
слабости уместен лишь миг. Миг откровенной и честной боли за тех, кем всегда
можно было гордиться и по ком сегодня рыдают родные и близкие. Слезы — знак
сопричастности и единства, но не слезами одними должны мы реагировать на
случившееся.
На данный момент следствие отрицает возможность теракта.
Хотя именно эта версия в свете практически нереальности произошедшего, учитывая,
какие именно люди находились на борту, куда и с какой миссией они направлялись,
да еще в контексте буквально на днях произведенного в прямом эфире циничного
убийства российского посла в Турции, напрашивается первой и обсуждается сегодня
буквально каждым.
И если, не дай бог, она подтвердится, не пора ли
поставить вопрос о введении смертной казни за теракт вопреки любым мораториям? И
не именно ли это (стоит ли карать смертью за террор), а не целесообразность
введения платного въезда в города, должно по совести стать поводом для
всероссийского референдума?
И как раз сейчас, когда трагедия снова унесла
людские жизни, хочется получить ответ на вопрос: почему в наши дни телеэфир все
больше забивается невозможным мусором, когда в популярных программах обсуждают
псевдознаменитостей и их порой мерзкие деяния: совокупления, насилие, махинации,
разводы и иже с тем? Тогда как про великих музыкантов и важнейших общественных
деятелей, положивших свою жизнь на спасение жизни чужих, смертельно больных
детей, россияне узнают не в прайм-тайм, да зачастую и не с экранов ТВ.
Но
есть и еще один, наверное, самый больной вопрос: до каких пор нам терпеть тех,
кто в социальных сетях радуется случающимся в России трагедиям? Радуется
нарочито, откровенно, с использованием оскорблений. И в этот, даже в этот, раз
тоже!
Именно сегодня особенно остро хочется призвать таких нечестивцев к
ответу и покарать за их грязные слова справедливым возмездием. И запретить
иностранцам, выражающим радость по поводу случившегося, въезд в нашу страну. И
начать против тех россиян, которые сейчас откровенно злорадствуют, процедуру
лишения их гражданства.
Война сегодня не только в Сирии, куда летел наш
военный борт с гражданскими людьми. Война сегодня и в России — пусть
информационная, но война. И защищать себя мы должны по законам военного
времени.
И не пора ли в связи с этим появиться закону «О недопустимости
выражения ликования по поводу трагических для России событий»? И не дать ли ему
в народе имя «Глинки-Халилова»? Вполне возможно, именно такой закон стал бы
лучшим, что мы может сделать в память тех, кто всю свою жизнь был предан России
и служил соотечественникам не за деньги, славу или власть, а за честь и за
совесть.
МК