Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 14:37

А иностранцам, ликующим на крови — запретить въезд в Россию

Как не плачут

на работе врачи реанимаций, так и журналисты не плачут, читая информационные

сводки. Но крушение самолета Ту-154, летевшего в Сирию, отменило негласный

запрет на слезы.

Тем страшнее было читать ужасные комментарии нелюдей, в

том числе россиян которые злорадствовали по поводу трагедии. Похоже, в стране

пора вводить «закон Глинки-Халилова» и лишать радующихся крови гражданства

России.

И беспомощно, по-детски, один за другим замелькали вопросы:

«Почему?», «За что?».

Катастрофа унесла жизни 92 человек: среди них, в

том числе, 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 сотрудников СМИ, 8 членов

экипажа.

Погибла глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка,

которая везла медикаменты для университетского госпиталя — любимая буквально

всеми россиянами Доктор Лиза, в глазах каждого являющаяся символом искренности и

бескорыстия.

Не стало одного из лучших музыкантов мира, выдающегося

композитора, директора и художественного руководитель Академического ансамбля

песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова — Валерия Халилова, а

вместе с ним смерть унесла огромную часть его коллектива.

Все эти люди

летели в зону чужих военных действий по зову сердца, летели с открытой душой, с

миром и острым желанием помочь. Сопровождали гуманитарный груз, хотели принести

радость и отдохновение. И навсегда остались в небе над Сочи.

Но для

слабости уместен лишь миг. Миг откровенной и честной боли за тех, кем всегда

можно было гордиться и по ком сегодня рыдают родные и близкие. Слезы — знак

сопричастности и единства, но не слезами одними должны мы реагировать на

случившееся.

На данный момент следствие отрицает возможность теракта.

Хотя именно эта версия в свете практически нереальности произошедшего, учитывая,

какие именно люди находились на борту, куда и с какой миссией они направлялись,

да еще в контексте буквально на днях произведенного в прямом эфире циничного

убийства российского посла в Турции, напрашивается первой и обсуждается сегодня

буквально каждым.

И если, не дай бог, она подтвердится, не пора ли

поставить вопрос о введении смертной казни за теракт вопреки любым мораториям? И

не именно ли это (стоит ли карать смертью за террор), а не целесообразность

введения платного въезда в города, должно по совести стать поводом для

всероссийского референдума?

И как раз сейчас, когда трагедия снова унесла

людские жизни, хочется получить ответ на вопрос: почему в наши дни телеэфир все

больше забивается невозможным мусором, когда в популярных программах обсуждают

псевдознаменитостей и их порой мерзкие деяния: совокупления, насилие, махинации,

разводы и иже с тем? Тогда как про великих музыкантов и важнейших общественных

деятелей, положивших свою жизнь на спасение жизни чужих, смертельно больных

детей, россияне узнают не в прайм-тайм, да зачастую и не с экранов ТВ.

Но

есть и еще один, наверное, самый больной вопрос: до каких пор нам терпеть тех,

кто в социальных сетях радуется случающимся в России трагедиям? Радуется

нарочито, откровенно, с использованием оскорблений. И в этот, даже в этот, раз

тоже!

Именно сегодня особенно остро хочется призвать таких нечестивцев к

ответу и покарать за их грязные слова справедливым возмездием. И запретить

иностранцам, выражающим радость по поводу случившегося, въезд в нашу страну. И

начать против тех россиян, которые сейчас откровенно злорадствуют, процедуру

лишения их гражданства.

Война сегодня не только в Сирии, куда летел наш

военный борт с гражданскими людьми. Война сегодня и в России — пусть

информационная, но война. И защищать себя мы должны по законам военного

времени.

И не пора ли в связи с этим появиться закону «О недопустимости

выражения ликования по поводу трагических для России событий»? И не дать ли ему

в народе имя «Глинки-Халилова»? Вполне возможно, именно такой закон стал бы

лучшим, что мы может сделать в память тех, кто всю свою жизнь был предан России

и служил соотечественникам не за деньги, славу или власть, а за честь и за

совесть.

МК