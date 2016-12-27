Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 14:32

Легендарный город Илын-балык, развалины которого обнаружены в Алматинской

области, мог быть крупнейшим центром христианства в Азии. Об этом заявляют

американские археологи.

Давно установлено, что христианство пришло на

территорию Казахстана в глубокой древности, но теперь есть основания утверждать,

что эта религия не просто бытовала здесь, а когда-то имела мощную базу. В конце

минувшего лета команда археологов обнаружила на раскопках городища Илын-балык,

близ казахстанско-китайской границы, семь христианских надгробий, сообщает

американское издание Southwestern.

– Это открытие подтверждает статус

древнего Казахстана как мультикультурного центра между Востоком и Западом,

населенного мусульманами, буддистами и христианами, жившими среди кочевых

племен, – говорит Томас Дэвис, член полевой команды и профессор археологии в

Тэнди Институте археологии в Форт-Уорте, штат Техас.

Другие исследователи

предполагают, что еще тысячу лет назад христианство на территории Казахстана

могло развиваться в таких же масштабах, как и в Европе. Сейчас в это трудно

поверить, но Илын-балык, судя по всему, своими размерами как минимум не уступал

Иерусалиму. И возможно, являлся значимым духовным центром региона.

Город Илын-балык (иначе – Илан-балык) упоминается в маршруте армянского царя Гаитона,

проезжавшего в середине XIII века к монгольскому хану. Существовало несколько

версий о местонахождении Илын-балыка, но два года назад его развалины были

обнаружены близ Ушарала, в Алакольском районе Алматинской области, когда местный

житель нашел камень с вырезанным на нем несторианским крестом. К настоящему

моменту на одном из тамошних надгробий обнаружена дата: 1126 год от Рождества

Христова.