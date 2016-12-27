Легендарный город Илын-балык, развалины которого обнаружены в Алматинской
области, мог быть крупнейшим центром христианства в Азии. Об этом заявляют
американские археологи.
Давно установлено, что христианство пришло на
территорию Казахстана в глубокой древности, но теперь есть основания утверждать,
что эта религия не просто бытовала здесь, а когда-то имела мощную базу. В конце
минувшего лета команда археологов обнаружила на раскопках городища Илын-балык,
близ казахстанско-китайской границы, семь христианских надгробий, сообщает
американское издание Southwestern.
– Это открытие подтверждает статус
древнего Казахстана как мультикультурного центра между Востоком и Западом,
населенного мусульманами, буддистами и христианами, жившими среди кочевых
племен, – говорит Томас Дэвис, член полевой команды и профессор археологии в
Тэнди Институте археологии в Форт-Уорте, штат Техас.
Другие исследователи
предполагают, что еще тысячу лет назад христианство на территории Казахстана
могло развиваться в таких же масштабах, как и в Европе. Сейчас в это трудно
поверить, но Илын-балык, судя по всему, своими размерами как минимум не уступал
Иерусалиму. И возможно, являлся значимым духовным центром региона.
Город Илын-балык (иначе – Илан-балык) упоминается в маршруте армянского царя Гаитона,
проезжавшего в середине XIII века к монгольскому хану. Существовало несколько
версий о местонахождении Илын-балыка, но два года назад его развалины были
обнаружены близ Ушарала, в Алакольском районе Алматинской области, когда местный
житель нашел камень с вырезанным на нем несторианским крестом. К настоящему
моменту на одном из тамошних надгробий обнаружена дата: 1126 год от Рождества
Христова.