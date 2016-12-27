Депутат отзывает законопроект о введении электронных паспортов в Кыргызстане

Автор: ИА «24.kg» . 27.12.2016 14:25

Инициатор законопроекта о введении в Кыргызстане электронных биометрических паспортов Дастан Бекешев рассказал ИА «24.kg», почему депутаты не поддержали документ.

 По его словам, члены парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности отклонили законопроект, так как государство будет делать бизнес на замене паспортов.

«Я предложил прописать, чтобы замену документов производили бесплатно. Однако и этот вариант их не устроил. Видимо, к ГРС есть вопросы по введенной ранее регистрации иностранцев в течение 5 дней. Но такой же вопрос можно задать депутатам, ведь они это принимали. Я сразу понял, что регистрация навредит, поэтому голосовал против», — пояснил Дастан Бекешев.

Он не намерен дорабатывать законопроект, а отзовет его.

«Проблема в том, что в Кыргызстане нет закона, который дает определение всем действующим документам. У нас есть военный билет, множество свидетельств, а определения им нет. В законопроекте это четко расписано. Депутаты же не захотели их упорядочить. Правительство так и будет действовать на уровне подзаконных актов», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, сегодня комитет по международным делам, обороне и безопасности отклонил законопроект «О национальных документах, удостоверяющих личность».

Один комментарий на “Депутат отзывает законопроект о введении электронных паспортов в Кыргызстане”

  1. Справедливо:
    27.12.2016 в 15:47

    ….государство будет делать бизнес на замене паспортов….
    ….к ГРС есть вопросы…..
    +++++++++++++++++++++++++
    Давно пара ГРС и его руководство брать за одно место вместе с его налаженным многосторонним бизнесом.

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