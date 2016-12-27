Зимние каникулы в школах Бишкека сократили

Зимние каникулы в школах Бишкека продлятся с 30 декабря по 6 января с учетом карантина по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на управление образования.
Первым днем учебных занятий станет 9 января 2017 года.
Ранее в Министерстве образования и науки сообщали, что согласно базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год, продолжительность зимних каникул составляет 12 дней — с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года. Однако районные отделы образования устанавливают сроки проведения занятий в те дни, когда школы были закрыты на карантин, по согласованию с Минобразования.