Автор: Админ . 27.12.2016 13:15

С введением биометрических паспортов выдачу новых ID card прекратят, но старые будут действительны, чтобы граждане смогли проводить гражданско-правовые операции. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сказал заместитель председателя Государственной регистрационной службы КР Дастан Догоев.

А инициатор законопроекта — депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев добавил, что никто принуждать граждан обменивать свои паспорта на биометрические не будет.

«В чипе будут все данные. Например, в Соцфонд приходите, и понятно, когда и что получали. Это своего рода ключ», — сказал он, добавив, что в настоящее время при перерегистрации по другому адресу или при разводе и заключении брака гражданам приходится менять документ. С введением электронных паспортов такая практика прекратится: данные будут менять в самом чипе.