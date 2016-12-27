С внедрением биометрических документов действие ID card в Кыргызстане не прекратится — ГРС

Автор: Админ . 27.12.2016 13:15

С введением биометрических паспортов выдачу новых ID card прекратят, но старые будут действительны, чтобы граждане смогли проводить гражданско-правовые операции. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сказал заместитель председателя Государственной регистрационной службы КР Дастан Догоев.

 А инициатор законопроекта — депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев добавил, что никто принуждать граждан обменивать свои паспорта на биометрические не будет.

«В чипе будут все данные. Например, в Соцфонд приходите, и понятно, когда и что получали. Это своего рода ключ», — сказал он, добавив, что в настоящее время при перерегистрации по другому адресу или при разводе и заключении брака гражданам приходится менять документ. С введением электронных паспортов такая практика прекратится: данные будут менять в самом чипе.

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