Автор: Админ . 27.12.2016 13:14

Вице-премьер-министр Олег Панкратов пояснил сегодня журналистам, почему возникла заминка с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС.

«Вчера одним из центральных вопросов на заседании было принятие Таможенного кодекса. При подписании возникла необходимость уточнить, учтены ли последние замечания Кыргызстана. После того как мы уточнили вопрос, президент подписал документ. Никаких других нюансов нет, только технические моменты», — сказал вице-премьер.

«Почему именно у нас возник этот вопрос? У нас есть особенности: кроме общих документов — договорной правовой базы союза — есть еще отдельный договор о присоединении Кыргызстана к союзу, предусматривающий определенные переходные моменты. Поэтому было важно, чтобы кодекс и наш договор не противоречили друг другу. Там есть определенные льготы для нас», — пояснил Олег Панкратов.

Отметим, сначала было заявлено, что Кыргызстан не подписал два документа: Заявление о развитии торгово-экономической политики и Таможенный кодекс ЕАЭС.

Позже председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил журналистам, что КР все-таки подписала кодекс.