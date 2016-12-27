В стихах Темирлана Ормукова, опубликованных в Интернете, нашли «межрегиональную рознь»

Автор: ИА «24.kg» . 27.12.2016 10:36

Поэта и инвалида по зрению Темирлана Ормукова вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос за опубликованные в соцсетях стихи про Атамбаева — «Ажонун ооруп жүрөгү» («Болело сердце у правителя»). Заявление в прокуратуру для принятия мер в отношении Ормукова направил депутат парламента от СДПК Дастан Бекешев.

Это первый случай, когда правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в отношении опубликованных в Интернете стихов.

Народного избранника встревожили слова из стихотворения, которые в переводе на русский язык звучат так: «Нелюдями назвав таласских, не смог смирить обиженных».

Поэт настаивает, что это цитата Алмазбека Атамбаева.

В главном надзорном органе углядели в творчестве Ормукова «элементы, задевающие честь и достоинство президента страны» и разжигающие межрегиональную рознь. По этому поводу назначили филологическую экспертизу. Она подтвердила факт «межрегиональной розни».

В прокуратуре отказались дать поэту копию экспертизы, не объяснив причины. Он планирует подать в суд на надзорный орган.

Наказание за возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды предусмотрено статьей 299 Уголовного кодекса страны. Однако социальные сети не являются СМИ, поэтому публикации в них не приравниваются к публичным высказываниям.