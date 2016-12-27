В Новом Уренгое кыргызстанка подбросила новорожденного в подъезд соседнего дома

Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 08:50

В Новом Уренгое нашли мать, подбросившую младенца в подъезд дома. Об этом пишет «Комсомольская правда».

19-летняя жительница Нового Уренгоя подбросила своего новорождённого ребенка в подъезд соседнего дома. Младенца, укутанного в полотенце, 24 декабря нашли жильцы дома на лестничной клетке на бетонном полу.

Медики экстренно госпитализировали новорожденную девочку в родильное отделение центральной городской больницы для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Ее матерью оказалась местная 19-летняя жительница города. Она родила в квартире по месту своего жительства, в медицинское учреждение не обращаясь. Желая скрыть факт рождения ребенка от родственников, умышленно оставила девочку в подъезде соседнего дома. При этом она осознавала, что это может привести к смерти новорожденного.

Сейчас мать находится в гинекологическом отделении больницы под наблюдением врачей, так как ей была сделана операция.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как стало известно «URA.Ru» от источников в медицинской среде, девушка работает в одном из кафе уборщицей. Она прибыла в Новый Уренгой из Кыргызстана. Малышка родилась доношенной.