В Кара-Кульдже женщина «случайно» пырнула мужа ножом во время бытовых работ Автор: АКИpress . 27.12.2016 08:48 Turmush - В селе Кара-Кочкор Кара-Кульджинского района женщина случайно нанесла ножевое ранение супругу. Об этом сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на УВД Ошской области. Как стало известно, с ножевым ранением мужчина 21 декабря был доставлен в сельскую больницу Кара-Кульджи. «Мужчина и женщина занимались заготовкой сена для скота. Сено было на крыше сарая и по неосторожности они упали. Во время падения нож, находившийся в руках у женщины, воткнулся в спину ее мужу. Этим ножом она перерезала веревки для пресса. Такую версию сообщили и врачи сельской больницы. По данному факту проводится проверка», — сообщили в УВД. По словам врачей, состояние мужчины оценивается как среднее. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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