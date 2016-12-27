В Кара-Кульдже женщина «случайно» пырнула мужа ножом во время бытовых работ

Автор: АКИpress . 27.12.2016 08:48
Turmush -  В селе Кара-Кочкор Кара-Кульджинского района женщина случайно нанесла ножевое ранение супругу. Об этом сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на УВД Ошской области.
Как стало известно, с ножевым ранением мужчина 21 декабря был доставлен в сельскую больницу Кара-Кульджи. «Мужчина и женщина занимались заготовкой сена для скота. Сено было на крыше сарая и по неосторожности они упали. Во время падения нож, находившийся в руках у женщины, воткнулся в спину ее мужу. Этим ножом она перерезала веревки для пресса. Такую версию сообщили и врачи сельской больницы.
По данному факту проводится проверка», — сообщили в УВД. По словам врачей, состояние мужчины оценивается как среднее.

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