Отказали тормоза? Азимбек Бекназаров устроил ДТП

Автор: ИА «24.kg» . 27.12.2016 08:44

У автомобиля »Бульдозера революции»  отказали тормоза. Об этом сообщает его помощник Самсалы Четинбаев.

 По его словам, авто оппозиционера врезалось в припаркованную на обочине дороги машину. Состояние здоровья Бекназарова удовлетворительное. Никто в ДТП не пострадал.

По официальным данным, в республике все еще высокие показатели аварийности на дорогах. Депутаты рассматривают поправки в законы, ужесточающие наказание за нарушения правил дорожного движения.

По информации УПМ МВД, в республике с 2003 по 2013 год в результате ДТП погибли 11 тысяч 60 человек, более 65 тысяч получили различные травмы.

Комментарии (2) на “Отказали тормоза? Азимбек Бекназаров устроил ДТП”

  1. Smas:
    27.12.2016 в 08:51

    Обычная зачистка дороги бульдозером

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    • ПДД:
      27.12.2016 в 09:25

      Куда смотрит МЭРия ?
      Очистка бульдозером дожна проводиться в ночное время, когда все отдыхают. Штраф надо наложить за передвижение бульдозера в неположенное время.

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