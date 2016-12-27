У автомобиля »Бульдозера революции» отказали тормоза. Об этом сообщает его помощник Самсалы Четинбаев.
По официальным данным, в республике все еще высокие показатели аварийности на дорогах. Депутаты рассматривают поправки в законы, ужесточающие наказание за нарушения правил дорожного движения.
По информации УПМ МВД, в республике с 2003 по 2013 год в результате ДТП погибли 11 тысяч 60 человек, более 65 тысяч получили различные травмы.
Обычная зачистка дороги бульдозером
Куда смотрит МЭРия ?
Очистка бульдозером дожна проводиться в ночное время, когда все отдыхают. Штраф надо наложить за передвижение бульдозера в неположенное время.