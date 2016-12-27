Нурсултан Назарбаев заявил о принципиально новых условиях для бизнеса

Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 08:41

«Таможенный кодекс ЕАЭС создает принципиально новые условия для нашего бизнеса, значительно упрощая таможенные процедуры», — заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

 По его словам, сегодняшнее заседание завершает год председательства Казахстана. «Несмотря на сложные внешнеэкономические условия, благодаря нашим совместным усилиям нам удалось продвинуться в реализации основных приоритетов, предложенных Казахстаном в начале года», — сказал глава РК.

«Так, подготовлен к подписанию один из ключевых документов нашей интеграции – Таможенный кодекс ЕАЭС. Надеюсь, что присутствующие четыре главы государства подпишут его. Оставшемуся члену – Беларуси — оставим для подписания», — отметил Нурсултан Назарбаев.

«При разработке кодекса приоритет отдавался соблюдению интересов наших граждан, а также созданию прозрачных, понятных правил для бизнеса. Мы также завершили работу над программой развития электроэнергетического рынка. Приступаем к формированию общего финансового рынка», — добавил президент Казахстана.

Заседание ВЕЭС проходит сегодня в Санкт-Петербурге (Россия). На встречу глав государств не приехал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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