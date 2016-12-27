«Таможенный кодекс ЕАЭС создает принципиально новые условия для нашего бизнеса, значительно упрощая таможенные процедуры», — заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Так, подготовлен к подписанию один из ключевых документов нашей интеграции – Таможенный кодекс ЕАЭС. Надеюсь, что присутствующие четыре главы государства подпишут его. Оставшемуся члену – Беларуси — оставим для подписания», — отметил Нурсултан Назарбаев.
«При разработке кодекса приоритет отдавался соблюдению интересов наших граждан, а также созданию прозрачных, понятных правил для бизнеса. Мы также завершили работу над программой развития электроэнергетического рынка. Приступаем к формированию общего финансового рынка», — добавил президент Казахстана.
Заседание ВЕЭС проходит сегодня в Санкт-Петербурге (Россия). На встречу глав государств не приехал президент Беларуси Александр Лукашенко.