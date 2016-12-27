Бывший главврач Бишкекского дома ребенка получила условное наказание Автор: Админ . 27.12.2016 08:39 Сегодня судья Октябрьского районного суда Бишкека Кымбат Архарова вынесла решение по делу бывшего главного врача Бишкекского дома ребенка Жылдыз Иманбаевой. Судья признала Жылдыз Иманбаеву виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 304, статьей 315 и частями 1, 2 статьи 304 УК КР, без назначения наказания. В совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 171 УК КР ее признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет. «Назначенное наказание на основании статьи 63 УК КР считать условным с установлением испытательного срока 2 года», — говорится в приговоре. С Иманбаевой взыщут 60,3 тысячи сомов в пользу Департамента здравоохранения мэрии Бишкека. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »



БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 26 декабря по 1 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее









КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4160 Евро 72.5224 Российский рубль 1.1407 Казахский тенге 0.2115