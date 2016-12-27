Сегодня судья Октябрьского районного суда Бишкека Кымбат Архарова вынесла решение по делу бывшего главного врача Бишкекского дома ребенка Жылдыз Иманбаевой.
С Иманбаевой взыщут 60,3 тысячи сомов в пользу Департамента здравоохранения мэрии Бишкека.
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Бывший главврач Бишкекского дома ребенка получила условное наказание
Автор: Админ . 27.12.2016 08:39
Сегодня судья Октябрьского районного суда Бишкека Кымбат Архарова вынесла решение по делу бывшего главного врача Бишкекского дома ребенка Жылдыз Иманбаевой.
Судья признала Жылдыз Иманбаеву виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 304, статьей 315 и частями 1, 2 статьи 304 УК КР, без назначения наказания. В совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 171 УК КР ее признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет. «Назначенное наказание на основании статьи 63 УК КР считать условным с установлением испытательного срока 2 года», — говорится в приговоре.
С Иманбаевой взыщут 60,3 тысячи сомов в пользу Департамента здравоохранения мэрии Бишкека.
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