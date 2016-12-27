Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Аиды Саляновой

Автор: Админ . 27.12.2016 08:37

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

 Расследование поручено следственному управлению ГП КР. Дело возбуждено после рассмотрения поступивших из Госкомитета национальной безопасности выделенных в отдельное производство материалов в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.

Напомним, в приказе Министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.

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