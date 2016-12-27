Киссинджер станет посредником между Россией и США

Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 08:34

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер станет посредником между Россией и Соединёнными Штатами после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Как сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб, Киссинджер разработает для новой администрации план по нормализации отношений с Москвой.

В статье отмечается, что бывший государственный секретарь считает диалог с Кремлём правильным шагом на фоне усиления Китая. По информации издания, Киссинджер предлагает признать преобладание России на территориях бывших советских республик. Кроме того, согласно плану, Трамп должен будет добиваться отмены санкций против Москвы.

В настоящее время в Сенате США рассматривается законопроект, который усложнит отмену санкций против России. Он предусматривает отмену ограничительных мер только в том случае, если аннексированный Крым вернется в состав Украины, либо иное решение по полуострову будет принято международным сообществом и властями Киева. Действующая версия закона о санкциях позволяет отменить их решением президента.

Киссинджер возглавлял американскую дипломатию с 1973 по 1977 год и был инициатором «политики разрядки» между США и СССР. В 1973 году его наградили Нобелевской премией мира.

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