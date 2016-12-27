Ранее по итогам церемонии подписания документов Саркисян заявил, что кодекс не подписан кыргызским президентом. «Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс… Киргизия подписала Таможенный кодекс. Со стороны Киргизии не подписано только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности», — сказал Саркисян.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет- магазинов в страны ЕАЭС.

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Кыргызстан подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Об этом сегодня журналистам по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

По его словам, президенты четырех стран подписали Таможенный кодекс. «Это достаточно прогрессивный документ, которого сегодня ждет наш бизнес. В нем заложены лучшие мировые практики. Таможенные процедуры существенно облегчаются. Становится более коротким срок растаможивания товаров на границах с третьими странами», — сказал Тигран Саркисян.

«Предполагается внедрение электронных механизмов, что сводит к минимуму общение бизнеса с таможенными службами. Предполагается внедрение «единого окна», — добавил председатель коллегии.

Позже, по его словам, Таможенный кодекс ЕАЭС представят на подпись Александру Лукашенко.

Отметим, что в ходе подписания документов было заявлено, что Кыргызстан не подписал два из них: Заявление о развитии торгово-экономической политики и Таможенный кодекс ЕАЭС.

После уточняющего вопроса, так подписала ли КР кодекс или нет, Тигран Саркисян ответил: «Подписала. Со стороны КР не подписано только заявление. Это связано с тем, что наши кыргызские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно приоритетности снятия барьеров на внутренних рынках. Остальные все документы президенты подписали».