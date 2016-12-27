Автор: По материалам СМИ. 27.12.2016 06:40

Чиновников Кыргызстана медом не корми, дай купить какую-нибудь ерунду. Причем тратят на нее миллионы бюджетных средств. Ну не могут они обойтись без туалетной бумаги с узорами, кресел с откидным механизмом и значков. Последние, к слову, наделали столько шума, что новоизбранные депутаты и вовсе рискуют остаться без них. Между тем мэрия Бишкека переплюнула Центризбирком, заложив на покупку золотых и серебряных значков по 13,5 тысячи сомов за штуку и выделив 404,9 тысячи сомов. ОсОО «M plus L Ltd» оценило работу в 234 тысячи сомов. И все равно, значок за 7,8 тысячи сомов для бедного Бишкека – трата необоснованная. То и дело Управление делами президента покупает алкоголь, в том числе и «чекушки», что вяжется с закупкой пафосных тарелок с золотой каймой и элитными сырами.

Чекушки и тарелки с золотой каймой

В октябре для Госрезиденции №2 купили 20 бутылок водки и элитные сыры. На покупку продуктов выделили 1,9 миллиона сомов. «Ценители» дорогих сортов сыра даже не смогли написать их названия без ошибок.

На 60,4 тысячи сомов купили сыр Голландское, комаберт, пормезан, моцарела, мромор. Видимо, это сыры голландский, камамбер, пармезан, моцарелла, мраморный (сохранен стиль авторов заявки. – ИА «24.kg»).

За две недели до этого Управделами закупали для Кыргызского государственного природного парка «Ала-Арча» алкоголь, в том числе водку «Заначка» объемом 0,2 литра и коньяк «Кыргыз коньягы» 0,24 литра. Видимо, после о грамматике чиновники и забыли.

Весной для Государственной резиденции №1 купили новую посуду для проведения саммитов. Потратили 803 тысячи 75 сомов.

В тендерной документации говорится, что край тарелки должен иметь прилегающие полосы: первая тонкая с золотой каймой, вторая внутренняя полоса — из золотого национального узора, третья внутренняя полоса идентична первой. Посередине тарелки должна быть символика.

Покупки под грифом «Совершенно секретно»

Спалился на покупке этилового спирта Государственный комитет национальной безопасности. В объявлении указали, что необходимо купить спирт этиловый, ректифликованный, класса «Люкс», высшей очистки. На это выделили 110 тысяч 40 сомов.

В отделе закупок ГКНБ ИА «24.kg» отказались пояснять, для каких целей приобретают спирт. «Если его покупают, значит, так надо. Это секретная информация», — сказали чекисты.

А Институту физики НАН КР понадобился боевой беспилотный летательный аппарат. На приобретение оборудования выделили 9,9 миллиона сомов. На систему видеонаблюдения и БПЛА для дистанционного зонирования земли предусмотрели 2,1 миллиона сомов.

Очередной глупостью порадовал Судебный департамент при Верховном суде, который потратил на разработку образцов мантий для судей 100 тысяч сомов.

Буржуйские замашки нищей страны

На широкую ногу поздравлять отличившихся сотрудников с профессиональным праздником и Новым годом хотела и Государственная таможенная служба. Они подали заявку на покупку швейцарских часов с кристаллами Swarovski за 648 тысяч сомов.

Женские и мужские наручные часы должны были быть с кварцевым механизмом, на кожаном ремешке, с позолоченным корпусом и камнями Swarovski. Обязательное условие – производство Швейцарии.

Однако закупка вызвала такой общественный резонанс, что чиновники официально отказались от затеи.

Более настойчивыми оказались в Министерстве юстиции. Ведомству позарез нужна кремлевская ковровая дорожка длиной 150 метров.

Минюст дважды пытался ее купить. Сначала оценили в 79,9 тысячи сомов. Не получив заявок, объявили повторный тендер, увеличив цену до 90 тысяч сомов. Однако и во второй раз не поступило ни одного предложения. Закупающая организация на этом не остановилась и купила дорожку методом прямого заключения договора.

Засветилось и Министерство финансов, объявившее тендер на приобретении услуг дайвинга и парилки. Особыми условиями тендера стали наличие 25-метрового бассейна, чтобы его глубина составляла 5 метров. Кроме того, по тендеру оговаривалось и наличие парилки под открытым небом.

За такую наглость статс-секретарь Зуура Баяманова получила выговор, а тендер вскоре отменили.

Если мешают собаки и деревья

То и дело на портале государственных закупок появляются объявления на закупку услуг по отстрелу бездомных собак и кошек. Только за полгода на это потратили 1,3 миллиона сомов.

Доходят до абсурда действия Жаны-Ноокатского айыл окмоту, где сначала деньги тратят на дрессировку бродячих собак, а затем на отстрел и уничтожение.

На днях Кара-Ойский айыл окмоту Иссык-Кульского района объявил тендер на вырубку деревьев. Это во всем мире принято тратить деньги на озеленение. В Кыргызстане более 300 тысяч сомов выделяют на вырубку деревьев, причем в городе. В тендерной документации указано, что необходимо вырубить 140 лип, кедров, тополей и сосен.

Скандальные знаки отличия

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР объявила тендер на закупку значков и удостоверений для народных избранников. Из бюджета на них выделили 6,3 миллиона сомов.

Как пояснила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, это требование законодательства. Значки для депутатов и удостоверения всегда покупались за счет органа, который проводит выборы.

Скандал набирал обороты, когда тендерная комиссия определилась с победителем, которым стало ОсОО «Медальер», предложившее 380 сомов за значок. Остальные более дешевые заявки отклонили.

Как рассказал член ЦИК и председатель тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев, депутаты раньше сами «скидывались» на значки, и им было стыдно ходить с ними. Теперь он не хочет, чтобы народные избранники «носили китайскую дешевку за 75 сомов». Поэтому предложенное «фуфло от поставщика Виталия Подстречного признали не соответствующим требованиям».

У этой истории еще будет продолжение, так как в ходе разбирательства выяснилось, что ЦИК сделал сомнительный выбор.

За границей свои крохоборы

Кстати, не только Кыргызстан славится нелепыми закупками. Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула заказал катафалк за 2 миллиона 243 тысячи рублей. Автомобиль обязательно должен иметь в комплекте магнитолу и динамики.

Муниципальное предприятие коммунальных услуг Новокузнецка на катафалк на базе Пежо Боксер L3H3 выделило 1 миллион 650 тысяч рублей. Машина белого или черного цвета должна быть 6 метров длиной. Обязательное требование – ремни безопасности для пассажиров.

Федеральной службе исполнения наказаний по Кировской области понадобилось психокоррекционное массажное кресло за 136 тысяч рублей. В Кыргызстане для заключенных покупают только карамельки и сливочное масло.

В Арабских Эмиратах всех пожарных оснастят реактивными ранцами, способными развивать скорость до 75 километров в час и подниматься на высоту 915 метров. Идея правительства в том, что такие ранцы могут помочь спасти из пламени людей, запертых на верхних этажах небоскребов.

Немного заигрались чиновники Кении. Помимо плазменных телевизоров за $19 тысяч, шариковых ручек за $85 и фортепиано правительство купило товары для взрослых в больших количествах. На эти предметы «первой необходимости» потратили $11,8 миллиона.

В 2008 году в России была скандальная закупка туалетных ершиков по 12 тысяч 794 рубля за единицу. За щедрость, с какой тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко осваивала бюджет, получила премию «Золотой ершик». Ее вручают до сих пор чиновникам за нелепые закупки.

В Гонконге ежегодно выделяются миллионы долларов на то, чтобы упорядочить здания в городе с точки зрения фэншуй и позволить энергии ци течь в правильном направлении. Любой житель Гонконга может обратиться к правительству с иском, если ему покажется, что новое здание нарушает его энергию ци.

Госдепартамент США покупает лайки в социальных сетях. На продвижение собственного аккаунта в Facebook ведомство потратило около полумиллиона долларов за год.

Надеемся, отечественные чиновники не воспримут эту информацию как руководство к действию, а наоборот, хоть немного задумаются и попробуют экономить бюджетные деньги.

Источник — 24.kg