Президент поздравил команду КВН «Азия MIX» с победой

Автор: Админ . 26.12.2016 18:44

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил команду «Азия MIX» с блистательной победой в Высшей лиге КВН. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

«Команда «Азия Mix» стала чемпионом Высшей лиги КВН. Это большая радость для всех нас. Я бы сказал — новогодний подарок всему Кыргызстану! Все мы наблюдали, как ребята долго шли к этому, усердно готовились, шаг за шагом завоевывали сердца зрителей.

Не только жюри, но и все болельщики признали, что наша команда — самая веселая и находчивая! В итоге «Азия Mix» стала самой лучшей командой из лучших!», — сказал глава государства.

Президент отметил, что искрометный и тонкий юмор, великолепный артистический талант участников команды «Азия Mix», их находчивость еще раз показали, что традиции КВН в республике продолжают крепнуть, а популярность растет с каждым днем.

«Благодарю всех участников команды за продвижение Кыргызстана на международных турнирах! Успешные выступления команды «Азия Mix» являются предметом гордости для большинства кыргызстанцев», — сказал Алмазбек Атамбаев, и пожелал членам команды новых творческих находок и ярких побед.

Комментарии (2) на “Президент поздравил команду КВН «Азия MIX» с победой”

  1. Ала бука:
    26.12.2016 в 18:56

    Лучше финансами помог бы ребятам

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  2. 555:
    26.12.2016 в 18:57

    Азию Микс в парламент,,а жепутатов нужно разогнать

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