Автор: По материалам СМИ. 26.12.2016 18:27

Трагедия самолета ТУ-154 разворачивается на наших глазах.

Соболезную

родственникам и близким погибших. Столько русских людей одним махом

погибли!

Стало известно, что на ТУ, летевшем из подмосковного Чкаловского

через Сочи для дозаправки, а затем вылетевшего в Сирию на авиабазу Хмеймим,

находились 64 артиста воинского ансамбля имени Александрова, девять журналистов,

доктор Лиза,сопровождающие их военные, и восемь человек экипажа.

Подавляю

в себе желание закричать, что если убийство российского посла было местью за

взятие Алеппо, то видимо и ушедший на дно Черного моря ТУ-154, также можно

отнести к той же категории, к осуществлению мести. Поэтому предполагаю,

негромким голосом, что российский военный самолет с военным ансамблем на борту

летящим поздравлять с Новым Годом летчиков ВКС на авиабазу в Сирию, вызывал

такой же враждебный интерес у тех кто потерял Алеппо, что и российский

посол.

Ну конечно, будет расследование,будем надеяться что расследование

будет справедливым и что нам внятно объяснят, что случилось такого мгновенного

на борту ТУ-154, что пилоты не успели проронить диспетчерам на земле ни слова, а

обломки самолета разлетелись аж на 15 километров.

Ждем. Без

паники.

Однако я заметил, что чем ближе к власти тот или иной эксперт,

генерал или депутат, тем дальше его мнение отстоит от предположения, что это был

теракт. Власти лучше, считают такие люди, чтобы с ТУ-154 случился не теракт,

лучше техническая неисправность или плохая погода или плохой вредный

бензин.

Почему никто пока не взял ответственность на себя, если это

теракт ?

Вероятно ждут, пока их сообщник удалится от России на безопасное

расстояние. Помните, как после взрыва нашего самолета над Синаем, также была

пауза — некоторое время никто не брал ответственность.

Ждем.

Правильно

что мы вмешались в Сирии,все правильно

Еще если бы в нашей стране, в России

существовало бы национальное единение (а оно достигается более равномерным

распределением богатств в стране,чтоб без сверх-богатых и без бедных) — цены бы

России не было.

Эдуард Лимонов