Трагедия самолета ТУ-154 разворачивается на наших глазах.
Соболезную
родственникам и близким погибших. Столько русских людей одним махом
погибли!
Стало известно, что на ТУ, летевшем из подмосковного Чкаловского
через Сочи для дозаправки, а затем вылетевшего в Сирию на авиабазу Хмеймим,
находились 64 артиста воинского ансамбля имени Александрова, девять журналистов,
доктор Лиза,сопровождающие их военные, и восемь человек экипажа.
Подавляю
в себе желание закричать, что если убийство российского посла было местью за
взятие Алеппо, то видимо и ушедший на дно Черного моря ТУ-154, также можно
отнести к той же категории, к осуществлению мести. Поэтому предполагаю,
негромким голосом, что российский военный самолет с военным ансамблем на борту
летящим поздравлять с Новым Годом летчиков ВКС на авиабазу в Сирию, вызывал
такой же враждебный интерес у тех кто потерял Алеппо, что и российский
посол.
Ну конечно, будет расследование,будем надеяться что расследование
будет справедливым и что нам внятно объяснят, что случилось такого мгновенного
на борту ТУ-154, что пилоты не успели проронить диспетчерам на земле ни слова, а
обломки самолета разлетелись аж на 15 километров.
Ждем. Без
паники.
Однако я заметил, что чем ближе к власти тот или иной эксперт,
генерал или депутат, тем дальше его мнение отстоит от предположения, что это был
теракт. Власти лучше, считают такие люди, чтобы с ТУ-154 случился не теракт,
лучше техническая неисправность или плохая погода или плохой вредный
бензин.
Почему никто пока не взял ответственность на себя, если это
теракт ?
Вероятно ждут, пока их сообщник удалится от России на безопасное
расстояние. Помните, как после взрыва нашего самолета над Синаем, также была
пауза — некоторое время никто не брал ответственность.
Ждем.
Правильно
что мы вмешались в Сирии,все правильно
Еще если бы в нашей стране, в России
существовало бы национальное единение (а оно достигается более равномерным
распределением богатств в стране,чтоб без сверх-богатых и без бедных) — цены бы
России не было.
Эдуард Лимонов