В Бишкеке работают новогодние ярмарки

Автор: Админ . 26.12.2016 18:25

С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут проходить традиционные предновогодние
ярмарки.

В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия
будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой-Киевской (ТРК «Ош
Базары»);

В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке «Оберон»;

В Свердловском районе товары народного потребления можно будет
приобрести на ТРК «Аламедин базары»  и на месте проведения
сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова,
а пиротехнику — на рынке «Джунхай».

Кроме  того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные
базары.

- в Ленинском районе: на рынке «Дордой-Моторс» (пересечение пр. Дэн
Сяопина-Патриса Лумумбы);

- в Октябрьском районе: жилой массив «Кара-Жигач» по улице Анкара  (за
ул. Менделеева);

- В Первомайском районе: рынок «Баят» по улице Махатмы Ганди;

- В Свердловском районе — на месте проведения сельскохозяйственной
ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова.

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