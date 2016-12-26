Автор: Админ . 26.12.2016 18:25

С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут проходить традиционные предновогодние

ярмарки.

В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия

будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой-Киевской (ТРК «Ош

Базары»);

В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке «Оберон»;

В Свердловском районе товары народного потребления можно будет

приобрести на ТРК «Аламедин базары» и на месте проведения

сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова,

а пиротехнику — на рынке «Джунхай».

Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные

базары.

- в Ленинском районе: на рынке «Дордой-Моторс» (пересечение пр. Дэн

Сяопина-Патриса Лумумбы);

- в Октябрьском районе: жилой массив «Кара-Жигач» по улице Анкара (за

ул. Менделеева);

- В Первомайском районе: рынок «Баят» по улице Махатмы Ганди;

- В Свердловском районе — на месте проведения сельскохозяйственной

ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова.