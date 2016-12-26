С 27 по 31 декабря в Бишкеке будут проходить традиционные предновогодние
ярмарки.
В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия
будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой-Киевской (ТРК «Ош
Базары»);
В Октябрьском районе ярмарка будет организована на рынке «Оберон»;
В Свердловском районе товары народного потребления можно будет
приобрести на ТРК «Аламедин базары» и на месте проведения
сельскохозяйственной ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова,
а пиротехнику — на рынке «Джунхай».
Кроме того, в Бишкеке продолжают работать предновогодние елочные
базары.
- в Ленинском районе: на рынке «Дордой-Моторс» (пересечение пр. Дэн
Сяопина-Патриса Лумумбы);
- в Октябрьском районе: жилой массив «Кара-Жигач» по улице Анкара (за
ул. Менделеева);
- В Первомайском районе: рынок «Баят» по улице Махатмы Ганди;
- В Свердловском районе — на месте проведения сельскохозяйственной
ярмарки по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова.