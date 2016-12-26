Гражданин разбил окно в общественной приемной ЖК

Автор: Админ . 26.12.2016 18:23

Сегодня в СМИ была опубликована информация о том, что мужчина, не попав к спикеру, разбил стекло в общественной приемной.

Относительно данного инцидента пресс-служба Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  сообщает, что гражданин Жолдошев Акылбек 1989 года рождения в общественную приемную Жогорку Кенеша не приходил, никаких писем либо заявлений не оставлял, и с просьбой  о приеме не обращался.

Жолдошев Акылбек напрямую зашел в Бюро пропусков, где ему  напомнили о необходимости прохождения определенных процедур. В ответ вышеупомянутый гражданин разбил окно.

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