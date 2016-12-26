Автор: Админ . 26.12.2016 17:53

Избранный президент США Дональд Трамп в числе депутатов парламентов из разных стран мира пригласил на официальный завтрак в начале февраля в Вашингтон двух членов Жогорку Кенеша – Сайдуллу Нышанова («Ата Мекен») и Гулькан Молдобекову (СДПК). Об этом сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана.

Нардепы вылетят в США в конце января 2017 года.

Американский президент ежегодно устраивает официальный завтрак, на который приглашаются представители парламентов разных стран мира.