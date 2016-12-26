Депутат предложил выгнать из зала замминистра Темирбекову за ее высказывание

Автор: АКИpress . 26.12.2016 15:11

Бишкек (АКИpress) – 95% территории Кыргызстана охвачено цифровыми передатчиками вещания, сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова 26 декабря на заседании Комитета Жогорку Кенеша по образованию, культуре, науке и здравоохранению.

По ее словам, 15 мая 2017 года аналоговое вещание будет отключено, спутниковое и кабельное вещания останутся.

«Граждане жаловались на неинтересный контент, в течение 3 лет мы работаем над его улучшением. Теперь население надо уговорить, чтобы подключились к цифровому телевидению. На данный момент 40% граждан подключены», — сказала замминистра.

Депутат Тазабек Икрамов («Онугуу-Прогресс») поинтересовался, почему государство не обеспечивает население необходимым для подключения к цифровому телевидению оборудованием – ресивером.

«На данные цели понадобилось бы 200 млн сомов», — ответила А.Темирбекова.

Парламентарий спросил, как министерство собирается отключать аналоговое телевидение до полного перехода населения к «цифре».

«Вынесете решение тогда. Мы выполним», — сказала замглавы Минкультуры.

Т.Икрамов и Рыскелди Момбеков (СДПК) потребовали от А.Темирбековой не повышать голос в парламенте.

«Вы не у себя в правительстве, чтобы так разговаривать», — возмутился представитель СДПК и предложил председателю комитета Гулькан Молдобековой выгнать замминистра из зала.

Г.Молдобекова ответила, что А.Темирбекова поступила неправильно, но, если она уйдет, вопрос останется нерассмотренным.