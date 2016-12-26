Депутат предложил выгнать из зала замминистра Темирбекову за ее высказывание

Бишкек (АКИpress) – 95% территории Кыргызстана охвачено цифровыми передатчиками вещания, сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова 26 декабря на заседании Комитета Жогорку Кенеша по образованию, культуре, науке и здравоохранению.
По ее словам, 15 мая 2017 года аналоговое вещание будет отключено, спутниковое и кабельное вещания останутся.
«Граждане жаловались на неинтересный контент, в течение 3 лет мы работаем над его улучшением. Теперь население надо уговорить, чтобы подключились к цифровому телевидению. На данный момент 40% граждан подключены», — сказала замминистра.
Депутат Тазабек Икрамов («Онугуу-Прогресс») поинтересовался, почему государство не обеспечивает население необходимым для подключения к цифровому телевидению оборудованием – ресивером.
«На данные цели понадобилось бы 200 млн сомов», — ответила А.Темирбекова.
Парламентарий спросил, как министерство собирается отключать аналоговое телевидение до полного перехода населения к «цифре».
«Вынесете решение тогда. Мы выполним», — сказала замглавы Минкультуры.
Т.Икрамов и Рыскелди Момбеков (СДПК) потребовали от А.Темирбековой не повышать голос в парламенте.
«Вы не у себя в правительстве, чтобы так разговаривать», — возмутился представитель СДПК и предложил председателю комитета Гулькан Молдобековой выгнать замминистра из зала.
Г.Молдобекова ответила, что А.Темирбекова поступила неправильно, но, если она уйдет, вопрос останется нерассмотренным.
«Вы не у себя в правительстве, чтобы так разговаривать», — возмутился представитель СДПК и предложил председателю комитета Гулькан Молдобековой выгнать замминистра из зала.
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По словам депутата следует, что они могут в правительстве так разговаривать?
Ну нет у нас полит.культуры, как нет и грамотных людей. Этики нет среди государственных деятелей. Одни круче других. Жаль свою страну, когда из-за таких уродов над Кыргызстаном смеются…
Если такой крутой этот СДПКшник почему не решает проблемы людей? Вся Баткенская область смотрит Узбекские и Таджикские ТВ. Многие районы Ошской и Джалалабадской областей смотрят Узбекские и Российские ТВ.
И после этого противно смотреть как эти же «депутаты» возмущаются незнанию Кыргызского языка