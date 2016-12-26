Депутат предложил выгнать из зала замминистра Темирбекову за ее высказывание

Автор: АКИpress . 26.12.2016 15:11

Бишкек (АКИpress) – 95% территории Кыргызстана охвачено цифровыми передатчиками вещания, сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова 26 декабря на заседании Комитета Жогорку Кенеша по образованию, культуре, науке и здравоохранению.

По ее словам, 15 мая 2017 года аналоговое вещание будет отключено, спутниковое и кабельное вещания останутся.

«Граждане жаловались на неинтересный контент, в течение 3 лет мы работаем над его улучшением. Теперь население надо уговорить, чтобы подключились к цифровому телевидению. На данный момент 40% граждан подключены», — сказала замминистра.

Депутат Тазабек Икрамов («Онугуу-Прогресс») поинтересовался, почему государство не обеспечивает население необходимым для подключения к цифровому телевидению оборудованием – ресивером.

«На данные цели понадобилось бы 200 млн сомов», — ответила А.Темирбекова.

Парламентарий спросил, как министерство собирается отключать аналоговое телевидение до полного перехода населения к «цифре».

«Вынесете решение тогда. Мы выполним», — сказала замглавы Минкультуры.

Т.Икрамов и Рыскелди Момбеков (СДПК) потребовали от А.Темирбековой не повышать голос в парламенте.

«Вы не у себя в правительстве, чтобы так разговаривать», — возмутился представитель СДПК и предложил председателю комитета Гулькан Молдобековой выгнать замминистра из зала.

Г.Молдобекова ответила, что А.Темирбекова поступила неправильно, но, если она уйдет, вопрос останется нерассмотренным.

Один комментарий на “Депутат предложил выгнать из зала замминистра Темирбекову за ее высказывание”

  1. Южанин:
    26.12.2016 в 15:38

    «Вы не у себя в правительстве, чтобы так разговаривать», — возмутился представитель СДПК и предложил председателю комитета Гулькан Молдобековой выгнать замминистра из зала.
    ————————
    По словам депутата следует, что они могут в правительстве так разговаривать?
    Ну нет у нас полит.культуры, как нет и грамотных людей. Этики нет среди государственных деятелей. Одни круче других. Жаль свою страну, когда из-за таких уродов над Кыргызстаном смеются…
    Если такой крутой этот СДПКшник почему не решает проблемы людей? Вся Баткенская область смотрит Узбекские и Таджикские ТВ. Многие районы Ошской и Джалалабадской областей смотрят Узбекские и Российские ТВ.
    И после этого противно смотреть как эти же «депутаты» возмущаются незнанию Кыргызского языка

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