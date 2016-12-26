Автор: ИА «24.kg» . 26.12.2016 13:37

В Оше жители из «Ак-Жапалыка» (административная единица южной столицы. – Прим. ИА «24.kg») утверждают, что их наделы продают по $3 тысячи за сотку неизвестные люди без их ведома.

По утверждению жителей, наделами они владеют более 20 лет. Всего на 500 семей приходится 114 гектаров. Об этом ИА «24.kg» рассказали в мэрии Оша.

По их данным, сегодня люди встречались с представителями мэрии и журналистами, требовали остановить продажу участков.

«Но это не митинг. Скорее, собрание», — уточнили в муниципалитете.