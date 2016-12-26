В столице Кыргызстана горожане приносят цветы к российскому посольству

Автор: Админ . 26.12.2016 13:35

В столице Кыргызстана горожане в связи с крушением над Черным морем самолета ТУ-154, в результате которого погибли 92 человека, приносят цветы к посольству Российской Федерации, зажигают свечи.

 Наряду с другими пришел выразить свое соболезнование и общественный деятель Расул Умбеталиев. По его словам, не может не печалить весть о том, что погибли граждане России, которые летели в Сирию, чтобы поддержать военнослужащих, находящихся там ради мира и справедливости.

«Россия выполняет миссию по уничтожению терроризма и экстремизма на дальних подступах не только к своей стране, но и к Кыргызстану», — сказал он.

 

 

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