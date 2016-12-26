Гражданская инициативная группа намерена подать в суд на авторов понятия «общественные нужды», ради которых государство может отбирать земельные участки

Автор: АКИpress . 26.12.2016 12:19

Бишкек (АКИpress) – Гражданская инициативная группа намерена подать в суд на авторов понятия «общественные нужды», ради которых государство может отбирать земельные участки. Об этом стало известно 26 декабря во время парламентских слушаний.

Как сообщила представитель гражданской инициативной группы Айнура Жумашева, в суд они намерены подать по статье «государственная измена».

«Нам нужно знать автора понятия «общественные нужды», которые применяется в проекте. Мы намерены подать на него в суд по статье «государственная измена», поскольку предлагаемые поправки позволят акимам и мэрам городов изымать земли оборонного назначения и на это месте строить какие-то объекты, сауны», — сказала она.

В ответ министр юстиции Уран Ахметов сообщил, что поправки были разработаны межведомственной рабочей группой по поручению правительства.

Согласно предлагаемым поправкам под общественными нуждами понимаются потребности, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности, с реализацией вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является КР, с разработкой месторождений полезных ископаемых, с обеспечением охраны окружающей среды и объектов историко-культурного наследия, строительства городских парков, площадок отдыха, с реализацией утвержденной градостроительной документации, а также с размещением и обслуживанием объектов:

- тепло- и водоснабжения, энергетической, инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры; — обеспечивающих статус и защиту государственной границы КР;

- особо охраняемых территорий.

В проекте есть поправки, по которым уполномоченные органы с согласия уполномоченного государственного органа в сфере обороны могут передавать отдельные земельные участки их земель, предоставленных для нужд обороны, во временное пользование лицам КР для сельскохозяйственного использования.

30 тыс. человек могут инициировать поправки в действующее законодательство или вносить новый проект закона.

Один комментарий на “Гражданская инициативная группа намерена подать в суд на авторов понятия «общественные нужды», ради которых государство может отбирать земельные участки”

  1. Штирлиц:
    26.12.2016 в 13:49

    Эй авторы, есть понятие «общественные нужды» в Конституции КР?
    Частная собственность, есть такое. А нужд, извините нет. Так что группа юридически права на 100%. Чистейшей воды попытка изменения основного закона страны в пользу кучки предателей народа.

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