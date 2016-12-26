Автор: Админ . 26.12.2016 12:17

Бишкекская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского кенеша.

4 партии — «Республика — Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» — изменили очередность в списках кандидатов.

СДПК:

1. Кененбаев Алмаз Муканович — 1976 года рождения, БГК, председатель, 2. Васильев Лев Алексеевич - 1939 года рождения, ОАО «Электрические станции», член совета директоров, 3. Бердникова Евгения Александровна - 1978 года рождения, ЗАО «Пятый канал», генеральный директор, 4. Шукуров Эмиль Джапарович — 1938 года рождения, ОФ «Инициатива сохранения природного наследия», председатель наблюдательного совета, 5. Усубалиев Эрмек Сыргакович — 1974 года рождения, ОсОО «У-групп», директор, 6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна - 1972 года рождения, ОсОО «СК «Елизавета», генеральный директор, 7. Уланов Алмазбек Уланович — 1977 года рождения, ГПНК «КТЖ», замначальника, 8. Докенов Эрнис Шарапидинович — 1961 года рождения, РООП «Рабочий профсоюз железнодорожников», председатель, 9. Лисниченко Валентина Михайловна — 1955 года рождения, Бишкекский городской кенеш, председатель комиссии по мандату и регламенту, 10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич - 1977 года рождения, ОсОО «Дордой базары», управляющий рынка, 11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович - 1981 года рождения, ОсОО «Имарат Строй», исполнительный директор, 12. Имангазиева Адиса Асановна — 1961 года рождения, КП «Киреше», директор, 13. Абиров Жаныбек Болотбекович — 1988 года рождения, ОсОО «Восход и К», коммерческий директор.

«Республика — Ата-Журт»:

1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич — 1978 года рождения, Бишкекский филиал ОАО «Международный аэропорт «Манас», начальник отдела, 2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна — 1971 года рождения, депутат, Бишкекский городской кенеш, 3. Горбунов Анатолий Анатольевич — 1976 года рождения, ОсОО «ЭкспертМастерСтрой», директор, 4. Абдиев Бактыбек Кемелович — 1970 года рождения, ОсОО «САБА», генеральный директор, 5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович — 1969 года рождения, ОсОО «Кыргызгидроэнергострой», генеральный директор, 6. Эргешов Байсалбек Базарбекович — 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель, 7. Коргонбай уулу Жусупбек — 1977 года рождения, депутат БГК, 8. Кадралиев Асылбек Мэлсович — 1982 года рождения, ОО «ФФКР», вице-президент, 9. Досалиев Эльмир Акуналыевич — 1984 года рождения, группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КР, инженер по материалам, 10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович — 1991 года рождения, Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР, эксперт, 11. Токобеков Темирлан Алиярбекович — 1994 года рождения, Дипломатическая Академия им.К.Дикамбаева, 12. Шананов Алмаз Абылкасымович — 1985 года рождения, ЗАО СУ-12, исполнительный директор.

«Онугуу-Прогресс»:

1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович — 1970 года рождения, советник директора ОсОО «БРА и Ко», 2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич — 1974 года рождения, депутат БГК, 3. Куламбаева Асель Мундузбаевна — 1973 года рождения, глава представительства АО «Химфарм», 4. Сыдыков Эмил Мурзабекович — 1983 года рождения, частный предприниматель, 5. Сариев Аликбай Токталиевич — 1971 года рождения, депутат БГК, 6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна — 1983 года рождения, гендиректор ОсОО «Беш-Сары», 7. Аматов Рысбай Аматович — 1975 года рождения, депутат БГК, 8. Акылбеков Асылбек Акылбекович — 1981 года рождения, ОсОО «Флагман и Фаворит», советник гендиректора.

«Мекеним Кыргызстан»:

1. Алымов Жанарбек Жапарович — 1985 года рождения, частный предприниматель, советник; 2. Тюбеев Тимур Нурланович — 1982 года рождения, «Аверс», финансовый директор; 3. Жолдошов Омурбек Шарабидинович — 1980 года рождения, ОсОО «Building deluxe», генеральный директор; 4. Насипов Алымбек Абдыманапович — 1987 года рождения, временно не работает; 5. Абдраев Базарбек Кошоевич — 1983 года рождения, временно не работает; 6. Расул кызы Миргул — 1988 года рождения, БМК, преподаватель; 7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович — 1982 года рождения, С.К. «ИлТегСтрой», генеральный директор.

«Кыргызстан»:

1. Сагынов Таалайбек Джолдошбекович — 1963 года рождения, ОсОО «Ак-Бата»; 2. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич — 1980 года рождения, ОсОО «Русь»; 3. Кулматова Наталья Анатольевна — 1965 года рождения, ОсОО «Независимый центр экспертизы и оценки»; 4. Джунушев Джолдошбек Маликович — 1972 года рождения, ОсОО «АЮ Курулуш»; 5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович - 1968 года рождения, ОсОО «ВиС».