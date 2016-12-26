Автор: По материалам СМИ. 26.12.2016 11:46

Ансамбль Александрова будет жить и оставаться символом армии и России. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам заместитель министра обороны Николай Панков.

«Шестьдесят восемь артистов и сотрудников ансамбля погибли, сегодня уже можно так говорить. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек. И, конечно, потери очень большие. Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить», — сказал Панков.

Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где прошел заправку. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.