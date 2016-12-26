Белоруссия присоединится к трауру по погибшим в катастрофе Ту-154

Автор: По материалам СМИ. 26.12.2016 11:43

Белоруссия вместе с Россией объявила 26 декабря днем траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 в Сочи. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает пресс-служба президента республики Александра Лукашенко.

«Эта трагедия — наша общая боль, и Белоруссия сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в соболезновании, которое белорусский лидер направил президенту России Владимиру Путину.

По поручению Лукашенко, 26 декабря над зданиями госучреждений по всей Белоруссии в знак траура будут приспущены флаги. Также ограничат проведение и трансляцию развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учитывать эти обстоятельства.

Глава государства отметил, что большую утрату понесла мировая культура — на борту находились члены Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. «Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства», — считает Лукашенко.

Президент выразил соболезнования российскому народу, родным и близким погибших.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Также в Латакию летели девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

В России 26 декабря объявлен общенациональным днем траура по жертвам катастрофы Ту-154.

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