Президент А.Атамбаев вылетел в Россию с рабочим визитом
Автор: Админ . 26.12.2016 11:20
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, с рабочим визитом вылетел в город Санкт-Петербург (Россия). Об этом сообщила пресс-служба президента.
Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
В ходе саммита Евразийского экономического союза будут обсуждены текущие вопросы и приоритеты дальнейшего развития объединения.
В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
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