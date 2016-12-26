Президент А.Атамбаев вылетел в Россию с рабочим визитом Автор: Админ . 26.12.2016 11:20 Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, с рабочим визитом вылетел в город Санкт-Петербург (Россия). Об этом сообщила пресс-служба президента. Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе саммита Евразийского экономического союза будут обсуждены текущие вопросы и приоритеты дальнейшего развития объединения. В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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