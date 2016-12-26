Автор: По материалам СМИ. 26.12.2016 10:09

Советник президента Украины Юрий Бирюков с сарказмом объяснил причину радости некоторых его соотечественников по поводу гибели россиян.

Жители украинской столицы несут сегодня, 25 декабря, цветы и свечи к посольству Российской Федерации, выражая тем самым соболезнования народу соседней страны в связи с авиакатастрофой в Сочи. Об этом информирует пресс-служба дипломатической миссии.

- Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море, — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе. — К зданию посольства России люди несут цветы и свечи, оставляют памятные записки.

Официальные же власти Украины никак не отреагировали на эту трагедию. Хотя нет, определенная реакция всё же есть. Так, советник президента страны Петра Порошенко Юрий Бирюков не нашел ничего лучше, чем поиздеваться над погибшими.

- Это самый парадоксальный парадокс — жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80-ти военнослужащих армии орды, — написал он на своей странице в социальной сети Facebook. — Когда курсанты их артиллерийских училищ сдавали зачеты по стрельбе, практикуясь на обстрелах 72 и 79 бригад ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. ред.) — ордынцы радовались.

По словам Бирюкова, «гибли и военные, гибли и мирные».

- А они (россияне — прим. ред.) радовались, — уверен советник Порошенко. — Песни пели, «вежливых людей» отмечали и награждали. Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника.

Свой пост деятель снабдил двумя иллюстрациями. На первой изображен кусок географической карты с границей между Украиной и Россией — почему-то с надписями на английском языке. На второй приведен твит известного российского бизнесмена и блогера Ильи Варламова со следующим текстом: «Жалко, в »Твиттере« нельзя одной кнопкой заблокировать весь этот украинский зоопарк, глумящийся в реплаях».