В ночь на воскресенье, 25 декабря, приверженцы католической церкви отметили Рождество. Этот праздник издавна считается у них самым главным, поэтому существует множество различных традиций. Наподобие той самой рождественской индейки на семейном столе. Однако есть и такие обычаи, которые иначе как странными и не назовешь. У них есть такое свойство — удивлять или даже шокировать абсолютно всех, кроме, собственно говоря, тех людей, кто их соблюдает. Потому что почему тут надо чему-то удивляться, если ты привык следовать этому с самого детства. Как, естественно, и твои родители, и дедушки, и бабушки и т. д. Эксперты BigPicture определили самые причудливые, но при этом и вполне объяснимые рождественские традиции со всего мира.

Австрия, Германия, Чехия, Венгрия и Словения

Крампус — достаточно известный персонаж в странах Центральной Европы. Это действительно жуткое существо, некий антипод Санта-Клаусу. Крампус пугает людей и бьет их, чтобы они были послушными. Во многих городах Старого Света даже проводят парады, для которых участники специально переодеваются в демонов и наводняют собой улицы.

Аргентина

В этой южноамериканской стране мама или бабушка обычно дарят девушкам розовое нижнее белье, которое обязательно нужно надевать позже на Новый год, чтобы привлечь к себе любовь.

Индия

В этом азиатском государстве в преддверии Рождества вместо елок наряжают банановые или манговые деревья, потому что хвойных здесь не так уж и много.

Испания

Тио де Надаль — деревянное бревно с улыбающимся личиком в красной каталонской шапке. Его также называют Caga Tio, что переводится как «какающее полено», и оно является каталонским эквивалентом Санта-Клауса. По традиции, дети должны заботиться о Caga Tio с 8 декабря до самого Рождества. Они укрывают его одеялом и кормят нугой. А потом Тио де Надаль как бы «выкакивает» подарки.

Колумбия

Новена — старинная колумбийская традиция, согласно которой люди молятся целых 9 дней, начиная с 16 декабря. После молитв как правило следует обильный и очень вкусный ужин.

Латинская Америка

Во многих странах Латинской Америки подарки доставляет не Санта-Клаус, а малыш Иисус. В связи с этим не совсем понятно, как такое под силу маленькому ребенку…

Мексика

23 декабря в городе Оахака, что в одноименном штате на юге страны, отмечается Ночь редиса, когда жители вырезают из редиса различные фигуры. Этот ежегодный праздник берет начало с колониальных времен.

Франция

13 десертов — традиция из южной исторической области европейского государства — Прованса. Именно такое количество десертов символизирует Иисуса и двенадцать апостолов. Примечательно, что все до одного блюда надо обязательно съесть на Рождество.

Чехия

Местные незамужние девушки должны кидать туфельку (или что-то из обуви) через плечо по направлению к ближайшей двери. Если носок приземлившейся туфли будет смотреть на дверь, то барышня выйдет замуж.

Швеция

В восточном городе Евле «живет» сделанный из соломы огромный Рождественский козел. Каждый год, начиная с 60-х годов прошлого века, его фигуру сжигают в честь религиозного праздника.

Эстония

Тут уж для нас нет ничего удивительного, но все-таки стоит упомянуть. В прибалтийском государстве принято ходить в сауну в канун Рождества после того, как закончены все приготовления к празднику и полностью украшен дом.

Япония

В 70-е годы в Стране восходящего солнца известная американская сеть ресторанов быстрого питания KFC рекламировала жареную курицу в качестве традиционного рождественского блюда. С тех пор японский рождественский ужин обязательно включает в себя несушку из KFC.

Источник — Блокнот