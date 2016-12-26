Автор: По материалам СМИ. 26.12.2016 09:57

Спасатели рассматривают в качестве версий падения Ту-154 две причины: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах.

Спасатели нашли обломки упавшего Ту-154 в Черном море. Их нашли в 1,5 км от берега.

Также в 6 км от берега в Черном море нашли стойку шасси самолета, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. А в 6–8 км от берега нашли маслянистое пятно, уточнял «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря. Он вылетел из Сочи, но через несколько минут исчез с экранов радаров, говорил источник «Интерфакса».

На борту самолета летели артисты из ансамбля имени Александрова Минобороны России. Также на борту были девять журналистов. Все они летели поздравлять российских военных в Сирии с Новым годом.​